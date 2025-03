Mauricio Leal: esto es lo que ha pasado con los millonarios bienes del estilista asesinado en un macabro hecho. Su mansión no ha podido arrendarse

El capítulo del asesinato de Mauricio Leal y el de su madre, Marleny Hernández, es uno que parece no quererse cerrar. Tres años y cuatro meses después de que Jhonier Leal asesinó a puñaladas tanto a su hermano como a su mamá, el tema de la herencia y de los bienes del afamado estilista es un asunto que no se ha podido desenredar.

De hecho, se conoció que la mansión fue puesta en alquiler la primera vez en febrero de 2022 por un precio de 9 millones de pesos y fue publicada por varios portales inmobiliarios de la ciudad; sin embargo, para ese entonces los bienes no estaban embargados por la Fiscalía todavía. Ahora bien, al consultar la página oficial de la SAE, donde aparecen los inmuebles que están abiertos para renta, la mansión de los Leal no figura en el listado.

“Yo nunca me quise meter en el tema de los bienes porque desde el principio me di cuenta de que el tema no estaba claro. Había cosas muy turbias de abogados y por eso no me quise meter en eso (...) La Fiscalía los incautó dentro de un proceso de extinción de dominio”, dijo Montaña.