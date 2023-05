Sigue siendo un misterio el origen de los gases que salen de Cerro Bravo en la vía Manizales-Bogotá

volcán Cerro Bravo Este fenómeno se esta presentando en el Volcán Cerro Bravo, en el municipio de Herveo Tolima, desde el pasado Jueves 11 de Mayo, no se sabe aún que es lo que esta pasando aunque al parecer el fenómeno es de origen volcánico, pero no soy autoridad pertinente para confirmar, vivo en un sector cercano al volcan y no había presenciado este tipo de fenómeno antes, #cerrobravo #tolima #ibague #herveotolima #herveo #volcan #colombia #manizales #altodeletras #volcancerrobravo