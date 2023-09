Abogados de la Alcaldía de Medellín denuncian problemas en su salud mental por excesiva carga laboral

A través de varios carteles, que fijaron en las paredes de esta dependencia, indican que se sienten literalmente reventados e ignorados; y que esto les está ocasionando problemas de salud mental porque deben resolver temas muy sensibles, los cuales pueden representar pérdidas económicas para el Distrito si no se alcanza un veredicto a favor.

Lamentan que hasta el momento no hayan sido escuchadas sus peticiones, ya que no existen decisiones de fondo para brindarles una solución definitiva, por lo que no les quedó más remedio que adelantar esta protesta pacífica para buscar la intervención por parte del alcalde, Daniel Quintero Calle.