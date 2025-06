El sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay no tenía celular al ser capturado, pero Fiscalía afirma que en los videos se detectó que llevaba un teléfono y no aparece

Contexto: El sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay no tenía celular al ser capturado, pero Fiscalía afirma que en los videos se detectó que llevaba un teléfono y no aparece

Hace pocas horas, el mandatario le respondió al presidente Petro tras el primer confuso mensaje por el atentado a Miguel Uribe, en el que el jefe de Estado relacionó a la víctima con árabes. “Petro, usted no está bien. Esto no solo produce vergüenza. Produce dolor y preocupación. No está en capacidad de liderar el país y mucho menos en estos momento tan críticos. Si usted quiere arrastrar su vida al abismo, pues que esa sea su decisión. Pero no tiene por qué arrastrar a Colombia hacia un salto al vacío sin paracaídas. No tiene ese derecho. Me niego a aceptarlo. Este mensaje suyo genera más confusión y odio. ¿Qué tiene que ver un origen “árabe” con lo más absurdo que es intentar arrebatarle la vida a alguien? Qué dolor. Que impotencia. Basta ya", señaló Fico Gutiérrez.