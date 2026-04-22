Así estará el clima en Medellín según el Ideam: pronóstico del clima para este miércoles 22 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante este miércoles, 22 de abril.

Pronóstico del clima para la semana del 20 al 24 de abril de 2026: aliste el paraguas

En el caso de la ciudad de Medellín, se estima que habrá cielo de parcial a mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras a moderadas sostenidas en la tarde y la noche.

Asimismo, se prevé que se tendrá una temperatura máxima de 27 °C, la misma que se ha tenido en los últimos días.

Para el departamento de Antioquia, ubicado en la región Andina, se esperan precipitaciones que irán de moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y durante el transcurso de la noche.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Esta misma situación estará presente en otros departamentos como Santander, Norte de Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Boyacá y Cundinamarca.

Además, son posibles lluvias ligeras a moderadas en el oriente del Tolima, el Huila y noroccidente de Cundinamarca.

De acuerdo con el informe, este será el clima en otras ciudades principales:

Barranquilla: Se esperan cielo parcialmente nublado, junto con predominio del tiempo seco, con posibles lloviznas intermitentes en horas de la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).

Se esperan cielo parcialmente nublado, junto con predominio del tiempo seco, con posibles lloviznas intermitentes en horas de la tarde y noche (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche (T. máx.: 26 °C).

Ideam advierte aumento del riesgo de deslizamientos y condiciones hidrológicas en varias regiones del país

Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C)

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C) Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana y lluvias de ligeras a moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 31 °C).

Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana y lluvias de ligeras a moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 31 °C). Popayán: Se esperan cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas y lluvias ligeras en la tarde y la noche (T. máx.: 24 °C).

Se esperan cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas y lluvias ligeras en la tarde y la noche (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas prevalentes durante la tarde y la noche (T. máx.: 18 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Pese a que el Fenómeno del Niño se ha hecho presente en algunas zonas del país, las lluvias todavía siguen estando y, por lo mismo, las autoridades piden a los ciudadanos extremar medidas para evitar cualquier emergencia por el agua.