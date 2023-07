Así operará el Metro de Medellín durante la Feria de las Flores

Es importante aclarar que esto no cobijará al cable aéreo línea L (Arví), las líneas 2 y 3 de buses, ni para los buses que se mueven en las cuencas 3 y 6.

La otra novedad que tendrá el Metro de Medellín durante las festividades está relacionada con las cabinas que van hasta el Parque Arví. Este cable, que normalmente no funciona los lunes por mantenimiento, sí lo hará el próximo 31 de julio desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Para utilizar este medio de transporte se recomienda: evitar obstruir el cierre de las puertas; tener listo el medio de pago para el ingreso; no consumir alimentos ni bebidas; no usar indebidamente los dispositivos de emergencia; y no ingresar a la red Metro bajo efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.