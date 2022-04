Así quedaron los frailejones de Urrao tras realizarse un campamento

A través de su cuenta de Twitter el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, dio a conocer un caso que calificó como vergonzoso en el Páramo del Sol, ubicado municipio de Urrao, en el sur occidente antioqueño, donde se evidencia el crítico estado de los frailejones tras realizarse un campamento.

Ante esta situación, se contempla la posibilidad de realizar un cierre parcial para así limitar la visita de turistas a estos lugares que, según Corrrea, “solo se debería ir con fines educativos y científicos”

A la fecha no existe una normativa que regule las malas prácticas de turismo en el sector, por lo que los ambientalistas hicieron un llamado para que las autoridades regulen el turismo en el sector y así mitigar las afectaciones aumentan cada año, especialmente durante la semana mayor.

Estos frailejones datan de más de 100 años de vida. En las imágenes se puede observar las basuras, campamentos ubicados en zonas inadecuadas y hasta posibles daños de frailejones. Sin embargo, desde la Oficina de Turismo del municipio de Urrao aclararon que una de las fotografías no es actual.

¡Esto es el colmo! No tiene ni "perdón social": ir hasta el Páramo del Sol, en el sur occidente antioqueño, a dañar el ecosistema, frailejones de más de 100 años de vida, la flora, y dejando basura por doquier.

“Queda uno muy preocupado con las afectaciones que se presentan en los lugares de conservación turística, no se puede normalizar la afectación y destrucción del medio ambiente, la naturaleza no tiene porque soportar la presencia del hombre donde no es necesario”, manifestó el Secretario.

Vale la pena destacar que Antioquia cuenta con páramos como el del Sol en Urrao y el de Belmira en la subregión del Norte, en donde la función de estos ecosistemas es absorber la humedad del ambiente y formar afluentes de agua.

Historia de un frailejón

A sus 150 años, Ernesto Pérez se convirtió en fenómeno viral en TikTok, red social cuya audiencia es el público adolescente. Aunque nació cuando el país se llamaba Estados Unidos de Colombia, apenas es un niño, todos los de su familia llegan a vivir entre 300 y 400 años, aunque pueden tardar un siglo para alcanzar un metro de altura.

Ernesto debutó en la televisión en 2018, en el programa de dibujos animados Cuentitos infantiles, de Señal Colombia, según Carlos Correa (Piragna Productora), su creador. El video de su canción ya supera los 2,6 millones de reproducciones, su letra fue traducida al inglés y el pegajoso ritmo ha alcanzado muchos países, invitando a conservar el medioambiente.

Ernesto es un frailejón, una de las plantas más importantes del planeta por su capacidad de generar, almacenar y distribuir agua. Una auténtica fuente de vida que habita en los páramos, y como en Colombia hay 36 de estos ecosistemas que equivalen al 50 por ciento de los páramos de la Tierra, bien podrían ser declarados patrimonio nacional.

Antes del boom del frailejón, el apellido Pérez lo hizo célebre el ratón que cambia dientes de leche por dinero, o la serie de televisión de finales de los setenta Los Pérez somos así, con el Gordo Benjumea, el Culebro Casanova y Amparo Grisales en el reparto. Puede que para las futuras generaciones, Ernesto sea el Pérez más famoso, el símbolo de la protección del agua.