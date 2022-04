Docentes de Rionegro irán a paro por la falta de atención médica

La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) convocó a un paro de docentes en el municipio de Rionegro, al oriente del departamento, ante el cierre de la sede donde les prestaban los servicios de atención médica en el municipio.

El gremio de docentes del oriente antioqueño manifiesta su preocupación e ineficiencia de parte del prestador de servicios en salud, pues debido al cese de operación en la sede de REDVITA, en Rionegro, los docentes han tenido que recibir atención médica únicamente telefónica; de igual manera, para acceder al servicio de laboratorio, deben desplazarse a la ciudad de Medellín.

Mediante un comunicado, la organización sindical señala también que la entrega de medicamentos se está realizando a domicilio, sin embargo, el municipio no cuenta con la cobertura total de este servicio, presentándose así la entrega parcial de los medicamentos.

“Tenemos muchas dificultades para la prestación de servicios en salud, por ejemplo en Rionegro cerraron una sede y muchos compañeros tuvieron dificultades con el acceso. En ocasiones no entregan los medicamentos, ayer precisamente me llamó una docente Yolimar Mora, diciendo que le mandaron unos medicamentos psiquiátricos que son urgentes y no me los entregan porque dicen que no es prioritario”, comentó al respecto César López, docente del municipio del Retiro.

Además, no se están prestando los servicios de medicina especializada en las áreas de ginecología, pediatría, psicología, entre otros.

“El compañero César Salazar tiene a la esposa es una paciente oncológica y él ha tenido que pagar exámenes que sobre pasan los 500.000 pesos, porque nuestra prestadora de salud le ha negado todos los servicios”, recalcó el docente.

#PodcastAdida | ACTUALIDAD



Magisterio antioqueño sigue padeciendo el mal servicio de salud.



Docente: César López.

Municipio: El Retirohttps://t.co/obs5LGzA4F — ADIDA (@AdidaSindicato) April 26, 2022

El paro se realizará por 24 horas a las afueras de la sede REDVITAL en Rionegro, a partir de las 9:30 a. m. de este miércoles 27 de abril.

Al final del comunicado, la organización invita a la conformación de una mesa de trabajo para atender, analizar y darle salida a esta “precaria situación”, por lo que se está afectando la salud de los maestros y sus familias.

La minga indígena llega a Bogotá

En su cuenta oficial de Twitter, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha reportado el avance de su caravana humanitaria, que tiene previsto llegar a Bogotá este miércoles 27 de abril.

La Minga Indígena fue organizada con el objetivo de buscar una declaratoria de emergencia humanitaria, representando a sectores campesinos, afros, indígenas y estudiantiles de varios departamentos del suroccidente del país.

“Venimos en una acción legítima, caminando la palabra, para declararnos en emergencia humanitaria por toda la situación de violencia que viene bañando con sangre nuestros territorios indígenas, afros, campesinos, y ahora los territorios de la ciudad con la persecución militar y política que tienen los jóvenes que han participado en estas grandes manifestaciones en los últimos tiempos”, aseguró Giovanny Yule, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

“Vamos a proponerle al país y a todas las organizaciones sociales y populares una ruta de diálogos humanitarios en la posibilidad de tejer una propuesta de paz integral y prepararla para presentarla al próximo Gobierno después del 7 de agosto”, agregó.

Según el cronograma de actividades previsto por la Minga Indígena, este miércoles, hacia las 10:00 a. m. ofrecerán una rueda de prensa en la Universidad Pedagógica. Así mismo, estarán en el Parque Nacional para “denunciar las situaciones de atropellos de derechos humanos” de las que han sido víctimas miembros del pueblo emberá en la capital del país.