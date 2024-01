Así quedó conformado el gabinete del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó este primero de enero a los hombres y mujeres que lo acompañarán en el gabinete distrital en los próximos cuatro años. Él les anticipó que no tendrá tolerancia con los indicios de corrupción y les exigirá en sus labores diarias para convertir a la ciudad en una “tacita de plata”.

Gabinete de Medellín

“Presidente Petro, no nos castigue”: Federico Gutiérrez se despacha contra el mandatario por el trato que le ha dado a Antioquia

“Presidente Petro, quien estaba invitado a este acto, no nos castigue por representar la oposición. No castigue a Medellín y a Antioquia por representar unos ideales diferentes a los suyos. Demuestre grandeza y le pedimos que mire a Antioquia con cariño y no con desdén, como lo viene mirando”, dijo el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín.