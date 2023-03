Bloqueos en el Bajo Cauca se reactivaron, pese a anuncio de MinDefensa que daba parte de tranquilidad

Mientras que el Gobierno nacional, por intermedio del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, asegura que todos los bloqueos fueron superados en el marco de la protesta de los mineros en el Bajo Cauca antioqueño, lo que se ve en las calles de Caucasia muestran otra realidad.

Velásquez Gómez indica que para superar la situación que se presenta desde el 2 de marzo, fueron dispuestos 10.000 integrantes de la Fuerza Pública entre los que se encuentran 8.000 del Ejército Nacional y 2.000 de la Policía; lo anterior, para verificar el respeto de los derechos humanos y evitar la alteración del orden público.

Caucasia, Antioquia, se recupera de los estragos del paro minero. - Foto: Juan Diego Mercado - SEMANA.

Sin embargo, en las calles de Caucasia inició una gran manifestación de los mineros por la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica. Los participantes aseguran que llegarán hasta Tarazá, realizando bloqueos intermitentes.

“Estamos en una situación muchísimo mejor que la semana pasada, poco a poco se ha venido recuperando la normalidad. El suministro de alimentos, de gas, de medicamentos, ya está prácticamente normalizado, porque varias caravanas que se han realizado desde Medellín Yarumal, pero también del sur de Córdoba hacia Caucasia, Tarazá, Cáceres, han sido muy exitosas”, afirmó el ministro de Defensa.

Ratificó que, según la información de inteligencia de la Policía Nacional, “se evidencia que el que el Clan del Golfo estaría detrás de los desmanes”. Aseveró además que este grupo al margen de la ley “es el que ha presionado a realizar bloqueos y acciones violentas. Está detrás de las quemas de los vehículos (…). A pesar de todas las manifestaciones que han hecho ellos para mostrarse ajenos de los comunicados que expiden, la realidad es que, han continuado activos, impulsan las manifestaciones de violencia y generan presión sobre la población para que salga a protestar”.

La situación sigue afectando en mayor medida a los habitantes de los municipios del Bajo Cauca antioqueño, donde se adelanta este paro que ya deja dos personas sin vida, dos ambulancias quemadas y varios hechos de alteraciones del orden público.

Las novedades en materia de seguridad han incluido ataques a edificaciones de entidades públicas, como ocurrió en el municipio de Caucasia, donde se presentó una asonada. Allí, el alcalde Jefferson Sarmiento, indicó que algunos comerciantes estaban siendo intimidados por algunos encapuchados que ingresaban en moto a la localidad, en los primeros días de los bloqueos.

Frente a esta situación, el ministro aseguró “en cuanto al confinamiento ocasionado por la protesta, también ha sido superado, sin embargo, lo que ocurre es que la población se atemoriza frente a manifestaciones que han sido muy directas del Clan del Golfo, y que, por prudencia, no se movilizan”.

El paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño se desarrolla desde el 2 de marzo - Foto: Cortesía prensa Fuerzas Militares

Sin embargo, algunas localidades, como Remedios, tienen a la fecha el comercio totalmente cerrado, al igual que las instituciones educativas. Estas situaciones generan temor y zozobra entre la comunidad.

Para evitar el desabastecimiento de alimentos en la zona, las Fuerzas Militares realizan las denominadas Caravanas Seguras, las cuales incluyen vehículos de carga y pasajeros, los cuales son custodiados por tierra y aire.

En ese sentido, el ministro aseveró que han sido numerosos camiones los que se han desplazado, custodiados por Fuerza Pública: “Hay una mayor tranquilidad también en los municipios y en los cascos urbanos, ya el comercio en algunas partes se ha restablecido plenamente, en otros sigue algo intermitente, pero yo creo que, en la medida en que se va viendo este movimiento, se va recuperando la confianza de la población y de los comerciantes”.

Desde el Gobierno nacional insisten en que es falso que el presidente Gustavo Petro se desplazaría a la región, para sostener una reunión con los mineros, puesto que no se ha programado. “El propio presidente afirmó que un requisito para reanudar las conversaciones es la absoluta normalización en estos municipios: que el comercio pueda trabajar sin ninguna limitación, que no haya riesgos de nuevos bloqueos, que no haya manifestaciones de fuerza”, dijo el ministro de Defensa.