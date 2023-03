Caravana humanitaria llega este viernes, 17 de marzo, al Bajo Cauca antioqueño

A las 7:00 a.m. sale desde la ciudad de Medellín una caravana humanitaria conformada por cuatro vehículos que tiene como destino los municipios del Bajo Cauca antioqueño.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, en el municipio de Quimbaya, Quindío, donde participa del encuentro de gobernadores del país. Destacó que la misma estará enfocada en su totalidad el sector salud.

El paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño se desarrolla desde el 2 de marzo - Foto: Cortesía prensa Fuerzas Militares

“La caravana tiene como objetivo proveer con medicamentos, oxígeno e insumos médicos que de alguna manera han empezado a ser deficitarios en los hospitales del Bajo Cauca”, indicó.

La caravana no tendrá ningún tipo de acompañamiento de la fuerza pública porque está enmarcada en el concepto de la Misión Médica que es catalogada de intocable de los distintos actores armados o en conflicto.

El recorrido de la caravana incluye los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza; en los que entregarán los insumos. Después de hacer la descarga y distribución de los elementos en los hospitales de cada localidad, los vehículos realizarán el proceso de recolección de los residuos médicos que por efectos del paro están represados y generando riesgos.

“Esperamos que en el transcurso del día viernes, 17 de marzo, y finalizando el mismo, la caravana haya regresado con los residuos médicos a Medellín”, explicó Gaviria Correa quien destacó que esto sigue mostrando el avance en la normalización del territorio “pero sobre todo en el abastecimiento fundamental que a través de las caravanas humanitarias hemos hecho de víveres y alimentos y ahora de todos los elementos médicos y de salud”.

Los tras cabecillas que estarían detrás del paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño. - Foto: Fotografías suministradas a SEMANA.

Recalcó que la caravana no lleva escolta, pero sí una avanzada que va a generar un escudo de protección anterior. “La avanzada lleva el mensaje de información en el transcurso de la carretera de la presencia un tiempo después de la Misión Médica”, dijo.

Frente al paro indicó que las manifestaciones pacíficas deben ser así desde el principio. El gobernador aseveró que no concibe que una movilización de este tipo obstaculice una vía. “A mí me parece que tapar las vías es tremendamente violento y yo creo que eso el país debe ser cada vez más consciente de eso. Obstaculizar una carretera por supuesto que vulnera los derechos de cientos de miles de ciudadanos”.

Afirmó que lo que se hizo en el Bajo Cauca al derribar árboles centenarios impide no solo el paso de ciudadanos, carga y víveres, sino también de la Misión Médica y que por eso la protesta pacífica es por él aceptada y protegida, pero que “la violencia falsifica la protesta de la movilización social”.

Con relación al paro de mineros en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño que completó 15 días se tiene que aunque el Gobierno nacional y las autoridades departamentales han asegurado que los bloqueos disminuyeron y las afectaciones se están sorteando, los líderes de las manifestaciones parecen seguir inconformes.

Seis vehículos del Invías fueron incinerados en la vía Caucasia, en medio del paro minero. - Foto: Invías

“Yo le hago un llamado al presidente Gustavo Petro, a los altos mandos del Gobierno, en especial al ministro de Defensa: que seamos un poco mesurados y no provoquemos un estallido social. De hecho, creo que amerita este momento oportuno para hacerle un llamado al Gobierno en que no le siga echando gasolina al fuego porque se le prende el país y después no venga a culpar la humildad de los mineros.”, expresó Saúl Bedoya, vocero de las protestas.

De acuerdo con sus declaraciones, la comunidad de mineros no tiene previsto aún finalizar el paro hasta que no exista una concertación que garantice sus actividades de sostenimiento.

“Aquí lo que queremos es producir y trabajar. Por supuesto que de el (del Gobierno nacional) dependerá de que podamos tener la garantía de suspender la quema de maquinarias de la cual dependemos todos”, sostuvo Bedoya.