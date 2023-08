Celebra el Pacífico: inauguran nueva pista del aeropuerto de Nuquí

Construcción de vía en el Chocó lleva meses abandonada y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no explica el por qué

Explicó que para la realización de esta iniciativa se suscribió un convenio entre la UNGRD y el Fondo Todos Somos PAZcífico, pero que él no tiene la facultad ni la autonomía para destinar estos recursos a otras cosas, por lo que no tiene ninguna responsabilidad en la interrupción de los trabajos.

“La comunidad considera que yo no he querido realizar las gestiones, e incluso he recibido amenazas personales que me tienen con mucho temor”, manifestó.