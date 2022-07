Conmoción en Medellín: esta es la aterradora historia del reconocido médico que delincuentes asesinaron por robarlo

El reconocido médico Magnolio Palacios Mosquera, de la Clínica León XIII de Medellín, fue asesinado en la mañana de este miércoles en inmediaciones del centro hospitalario en el que trabajaba.

El galeno, oriundo del departamento del Chocó, fue asesinado en el barrio Aranjuez de la capital de Antioquia, por sujetos que lo abordaron, al parecer, para robarlo.

Hacia las 6:45 a. m. tres hombres interceptaron a Palacios cuando estaba dentro de su vehículo, el cual estaba estacionado en un costado de una vía pública.

Un video captado por una cámara de seguridad del sector muestra el momento en que uno de los ladrones abre la puerta del vehículo. En ese instante, en cuanto la víctima sale del carro al percatarse del peligro, comienza un violento forcejeo. El resto de los ladrones caen como aves de rapiña y se suben al carro mientras el galeno queda tendido en el suelo, herido por los disparos.

El médico chocoano, quien fue secretario de Salud del Guaviare, no pudo llegar a trabajar, como de costumbre, a la Clínica León XIII, pues criminales segaron su vida. Aunque los ladrones no se llevaron el automóvil, no se descarta que su asesinato obedezca a un robo, ya que es probable que los criminales no encontraran las llaves y, en medio de su afán por huir, decidieron escapar en vez de seguir buscando.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran que los criminales entran y salen del vehículo rápidamente, como buscando algo de valor que el médico tenía en su poder. Esta teoría fue reforzada por las autoridades policiales: “Adelantamos el análisis de lo que tenemos, no descartamos hipótesis. Por lo que se observa, sus pertenencias –celular, billetera y bolso– las tiene consigo. Al menos por hurto de lo que tenía en su humanidad, no se presentó. Pareciera que buscaban algo dentro del vehículo”, dijo Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.

El oficial también detalló que familiares de la víctima contaron venía adelantado una serie de auditorías en la Institución Prestadora de Salud donde trabajaba en las mañanas.

Las autoridades aún no han identificado a los criminales que asesinaron al galeno. En ese sentido, ofrecieron una recompensa de hasta $40 millones por información que conduzca a los responsables del atroz crimen.

“Rechazamos la muerte del médico Magnolio Palacios, quien fue atacado y asesinado con arma de fuego. Fortaleza a los familiares del doctor oriundo del Chocó, quien trabajaba por la salud de los medellinenses en la Clínica León XIII”, puntualizó la secretaria de Salud de Medellín, Andrea Uribe.