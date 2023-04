Consecuencias de un mal parqueo: taxi termina cubierto de basura al impedir la recolección de desechos

En un barrio de Medellín se cansaron de un conductor que, supuestamente, acostumbra a parquear su taxi en la calle y obstruye el paso de otros automotores. Para que cogiera escarmiento, los afectados hicieron una maniobra que es viral en las redes sociales.

Al parecer, el hecho se presentó en la comuna de Robledo cuando el vehículo que recoge los residuos sólidos no pudo hacer su habitual recorrido por culpa del carro que estaba ocupando buena parte del espacio de la calle, perjudicando a la comunidad.

Así quedó registrado en internet: “Por culpa de este taxista que no aparece para mover el carro, nos quedamos sin servicio de recolección de basura”. También se advirtió que no es la primera vez que ocurre y se tomó la decisión de darle una lección para que no repita.

Las personas agarraron las bolsas repletas de residuos que no se llevó la compañía de servicios públicos y las ubicaron sobre el vehículo. La escena quedó captada en un video que circula ampliamente: “Ahí le montamos la basura encima”, agregó un testigo.

Por culpa de este taxista que no aparece para mover el carro en robledo el diamante nos quedamos sin servicio de recolección de basura ahí le montamos la basura encima.

Las reacciones no se hicieron esperar. Hubo aplausos por la medida que tomaron los vecinos y se recomendó ejecutar la misma acción en otros puntos que están afectados con los “mal parqueados”. “Debería impulsar esa campaña para ver si aprenden”, dijo un usuario en Twitter.

A propósito de este suceso, es importante recordar que la Alcaldía de Medellín activó un nuevo servicio en la recolección de residuos para limpiar el espacio público y evitar la generación de inundaciones en las temporadas de lluvias, escenario que amenazó a la ciudad durante el último período de fuertes precipitaciones.

Recolección de escombros en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con los planes divulgados este lunes, la medida rige desde el primero de abril en las comunas de Castilla y Guayabal. Después de dos meses, arrancará en los demás sectores de manera periódica, con el fin de garantizar el 100 % de la cobertura distrital.

Los funcionarios recibirán de manera escalonada escombros, muebles y enseres sin ningún costo. Cada casa tendrá el derecho de entregar hasta quince bultos anuales, bajo la iniciativa del “mínimo vital de escombros”, como lo bautizó el alcalde Daniel Quintero.

“Queremos que nunca más haya un colchón en una quebrada, que nunca más vuelva a haber inundaciones porque una quebrada estaba obstaculizada. Muchas familias sacan el colchón, no tienen plata para que se los recojan y terminan en la quebrada”, aseguró.

Vale la pena recordar que, actualmente, este servicio tiene un costo de $50.000 a cambio de quince bultos de escombros. Mientras que enviar al basurero un colchón está valiendo $62.000. Así las cosas, los hogares podrán tener un ahorro importante en sus finanzas.

Panorámica del Centro de Medellín. - Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Cómo funcionará?

La Alcaldía de la capital de Antioquia, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, contratará a los motococheros que quieran hacer parte del proyecto, cuyo control estarán en las manos de Empresas Varias de Medellín que hace parte del Grupo de EPM.

Desde allí se liderará la parte logística y operativa con la generación de las solicitudes de los ciudadanos, la coordinación para la recolección en la puerta de cada residencia y la disposición final responsable de los escombros, muebles y enseres suministrados.

Para la solicitud del servicio gratuito, se contará con los canales de atención de Emvarias como la línea amiga del aseo (604) 444 56 36. Además, para los usuarios de la compañía de servicios públicos, hay una nueva Línea de WhatsApp: 304 4037188.

Aunque será un gran beneficio para las comunidades, las autoridades también endurecerán las sanciones para el ciudadano que sea sorprendido arrojando residuos de construcción y demolición en los sectores prohibidos. La Policía Nacional estará atenta.

Panorámica de Medellín, El Poblado.

“Le he pedido al general Acevedo [secretario de Seguridad de Medellín] que, a partir del primero de abril, quien vuelva a sacar un colchón y lo deje en una quebrada, lo vamos a llevar ante la justicia por daño ambiental”, manifestó el alcalde Daniel Quintero Calle.