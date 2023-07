Cuatro incendios se registraron en Medellín durante el inicio del fin de semana: un motel y un carro estuvieron involucrados

En el inicio de este fin de semana se registraron fuertes incendios en la ciudad de Medellín, según confirmaron las autoridades, aunque por fortuna ninguno de los hechos dejó personas lesionadas. En total fueron afectados un motel, un carro particular y dos zonas boscosas de la ciudad.

Ya en la mañana de este sábado, 15 de julio, los Bomberos tuvieron que atender otro incendio en el que se vio involucrado un vehículo particular. La situación se registró en la Loma de los Balsos, ubicada en el barrio El Poblado.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta blanca se incendió por fallas mecánicas, aunque por fortuna los ocupantes lograron bajarse segundos antes y ninguno resulto herido. Algunas personas que transitaban por la zona intentaron apagar el fuego, pero no fue posible hasta que hubo presencia del personal de Bomberos.

Los ocupantes del vehículo lograron salir y no sufrieron lesiones.

La otra conflagración tuvo lugar en el barrio Calasanz, detrás de una subestación de energía de EPM. Allí se presentó un incendio forestal que alertó a los residentes de la zona, pues el hecho desprendió una gran columna de humo que entró en algunas viviendas, aunque por fortuna no hubo heridos.

En este caso, las autoridades por el momento no informan de personas lesionadas.

