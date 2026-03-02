Judiciales

Defensa de Álvaro Villada recusó a juez de control de garantías en proceso por presuntas irregularidades en Metroparques

Según la defensa en la motivación de la recusación, la jueza ya habría intervenido de manera sustancial en el mismo expediente al avalar principio de oportunidad a testigo clave.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 5:18 p. m.
Laura María Mejía, exjefa de la Unidad de Compras, y Viviana del Valle, exsupervisora de contratos, fueron acusadas por la Fiscalía.
Laura María Mejía, exjefa de la Unidad de Compras, y Viviana del Valle, exsupervisora de contratos, fueron acusadas por la Fiscalía. Foto: METROPARQUES

La defensa del exfuncionario de la alcaldía de Daniel Quintero, Álvaro Villada, recusó formalmente al juez 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, en el proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en el manejo del Parque de las Aguas, operado por Metroparques.

¿Hubo un cartel de contratación en Metroparques de Medellín?, esto es lo que indaga la Procuraduría

La solicitud fue presentada por el abogado Kevin Alejandro Giraldo Camacho, quien argumenta una afectación directa a la garantía de imparcialidad judicial.

Según la defensa en la motivación de la recusación, la jueza ya habría intervenido de manera sustancial en el mismo expediente al avalar el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a quien sería la testigo principal de cargo, Laura Mejía Higuita.

Personería de Medellín abrió pliego de cargos a jefe de contabilidad y presupuesto de Metroparques
Descalabro en Metroparques
Descalabro en Metroparques Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La defensa sostiene que en esa decisión la funcionaria realizó una valoración previa de elementos materiales probatorios que las defensas no han podido conocer ni controvertir plenamente, lo que, a su juicio, compromete la objetividad exigida en esta etapa procesal.

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Medellín

‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

Medellín

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Medellín

Fico Gutiérrez reveló que las disidencias se habrían infiltrado en Hidroituango: “Mandaron un video desde la Casa de Máquinas”

Medellín

Cinco millones de razones para mirar a Antioquia: así pesa su censo en el Congreso

Medellín

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

Política

Cambios en la Unidad para las Víctimas no cesaron feria de contrataciones: así se estarían repartiendo cuotas políticas

Confidenciales

La fiesta del senador Gustavo Moreno con contratistas de la Unidad de Víctimas; la Procuraduría tiene la lupa encima

Política

Exclusivo: las escandalosas pruebas del fortín político en la Unidad de Víctimas, a pocos meses de las elecciones de 2026. Un ‘carrusel’ de contratos

El equipo jurídico advierte además que la testigo, pese a haber confesado delitos, actualmente trabaja en la Contraloría General de Antioquia, circunstancia que, según afirma, podría permitirle acceso a información sensible relacionada con el caso.

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín.
Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.

Este hecho, indicó la defensa, será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se evalúe si existe riesgo de interferencia, filtración o manipulación de datos.

Otro de los puntos que llama la atención de los abogados es que, pese a que en Medellín existen más de cincuenta jueces con función de control de garantías, el proceso haya recaído nuevamente en el mismo despacho que ya había estudiado aspectos estructurales del caso.

Para la defensa, esta coincidencia afecta la apariencia de independencia y obliga a proteger el principio del juez natural como eje del debido proceso.

Bunker de la Fiscalía General de la Nación
Bunker de la Fiscalía General de la Nación Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Finalmente, el equipo jurídico reiteró que activará todos los mecanismos legales necesarios para salvaguardar el derecho a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el pleno ejercicio del derecho de defensa, insistiendo en que el proceso debe desarrollarse estrictamente bajo los parámetros constitucionales y legales.

Más de Medellín

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Los equipos territoriales de la Alcaldía recorren comunas priorizadas para vincular a jóvenes que no estudian ni trabajan, ofreciéndoles apoyo integral y oportunidades educativas y laborales.

‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

Nueva modalidad de fraude enciende alerta en Rionegro.

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Hidroituango

Fico Gutiérrez reveló que las disidencias se habrían infiltrado en Hidroituango: “Mandaron un video desde la Casa de Máquinas”

Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo.

Cinco millones de razones para mirar a Antioquia: así pesa su censo en el Congreso

Fico y Andrés Julián Rendón.

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

Lluvias en Medellín.

Ideam habla de “nubosidad” y “lloviznas ligeras” en Medellín este lunes, 2 de marzo: así estará el clima

Panorámica de Medellín.

Febrero de 2026, el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín

Noticias Destacadas