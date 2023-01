Denuncia | En plena polémica por tragedia de carro en inundación, Medellín mantiene sin contrato a funcionarios de gestión de riesgo

No cesa la polémica por el episodio que le causó la muerte a dos personas que iba a bordo de una camioneta y terminaron ahogadas por cuenta de la inundación que causaron las lluvias en la capital antioqueña. El concejal Daniel Duque reveló que, desde el pasado 30 de diciembre, gran parte de los funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, Dagred, está sin contrato.

A pesar del esfuerzo de las autoridades, no lograron salvar la vida de una mujer y un hombre a bordo de una camioneta Audi - Foto: Cortesía: API.

De acuerdo con su conversación con un grupo de funcionarios que le pidió mantener sus nombres en reserva, la mayoría de los cerca de 140 colaboradores de la entidad está a la espera de una definición de su futuro laboral. Incluso, según el cabildante, varios de los que llegaron a atender la emergencia en el deprimido lo hicieron arriesgando su propia integridad.

“¿Por qué en este momento hay más de 100 contratistas del Dagred, que están encargados de atender las emergencias de nuestra ciudad, sin contrato? Hay personas que salen en las fotografías acompañando al alcalde Quintero atendiendo la emergencia, que están sin contrato, sin ARL, sin seguridad social. ¿Qué llega a pasar si a alguna de esas personas, que son héroes y heroínas de nuestra ciudad, les sucede algo? ¿Quién responde por esta situación? Fueron a atender la emergencia del deprimido porque son personas a las que esta ciudad les debe todo el reconocimiento, son personas que sobreponen su interés de servirle a Medellín por encima de cualquier cosa”, comentó Duque en conversación con SEMANA.

El concejal denunció, además, que al menos cinco de los funcionarios que pidieron reserva, pues temen represalias laborales en su contra, le revelaron que en fin de año, una época en la que suelen presentarse muchas emergencias, la ciudad estaba prácticamente al garete y en riesgo grave de no poder atender una emergencia como la que se presentó en el deprimido por cuenta de las lluvias.

“Hubo contratistas que no tuvieron contrato ni el 30 ni el 31 de diciembre y luego se les hizo una prórroga por unos pocos días, unos hasta el 8 y 9 de enero, y otros hasta el 12 o 13. En este momento tenemos, según el Ideam, la mayor cantidad de agua que ha caído en Medellín desde que se tiene registro”, asegura Duque, quien cree que mientras las lluvias mantienen en jaque a la ciudad, hay serios riesgos en zonas de construcción ilegal de viviendas en las zonas más pobres de la ciudad, que estarían sin el monitoreo adecuado por falta de contratos para los funcionarios del Dagred.

Duque sostiene que, prueba de ese riesgo grave es que cuando se presentan lluvias fuertes en la capital antioqueña, la red de emergencia 123, las autoridades de movilidad y el Sistema de Alertas Temprana del Valle de Aburrá siempre responden de manera conjunta y oportuna, pero que, al parecer, en el episodio que les costó la vida a dos personas el pasado fin de semana no fue así.

Pregunta para @QuinteroCalle. Si esta cámara del SIATA puede ver en tiempo real que el deprimido se está llenando de agua, ¿por qué la Secretaría de Movilidad no cerró la oreja?, ¿era esta tragedia prevenible?, ¿se coordinaron todas las dependencias a tiempo?



¡RESPONDA! pic.twitter.com/P9wCDu3OyT — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) January 16, 2023

“Hay una cámara de la Secretaría de Movilidad que muestra en tiempo real cómo se está llenado el deprimido, lo que correspondería era cerrar esa oreja; ¿por qué en este momento de alumbrados, que está lleno de agentes de tránsito en ese sector, no se cerró esa vía de manera oportuna para que no pudiera entrar ningún vehículo? ¿Por qué el Siata no alertó y si alertó por qué no se tomaron las decisiones correspondientes?”, cuestionó el funcionario.

Para Duque es claro que el Dagred se convirtió en un fortín político, lo cual provoca que los funcionarios técnicos que conocen a fondo el manejo de emergencias no solo permanecen sin contrato, sino que están en riesgo de no continuar en la entidad. Por eso, asegura, es claro que “hubo cuando menos, negligencia de la administración de Daniel Quintero y no se tomaron las medidas para prevenir esta situación”.

En repetidas ocasiones, la pareja imploró auxilio a gritos desde el interior del vehículo - Foto: A.P.I

SEMANA se comunicó con Laura Duarte, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, Dagred, para que se pronunciara sobre las denuncias del concejal Duque, y para que explicara si funcionó o no el protocolo de cierre del deprimido donde ocurrió la tragedia. Sin embargo, a pesar de contactarla vía celular y WhatsApp, y a pesar de enviarle un cuestionario sobre el tema, no respondió.