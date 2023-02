Destapan nuevas revelaciones sobre cura muerto en bar de Medellín; caso tomó otro giro

El deceso del sacerdote Javier Eduardo González Pertuz continúa siendo un misterio luego de que fuera encontrado sin vida el fin de semana pasado dentro de un reconocido bar del barrio Laureles, ubicado en el centro de Medellín.

Igualmente, el CTI señaló que los dueños del establecimiento se percataron de que el religioso estaba muerto cuando iban a cerrar el lugar, pues el cuerpo estaba solo en una mesa. Así mimo, indicaron que tenía la cabeza puesta sobre esta.

Este es el bar donde fue encontrado el sacerdote - Foto: El Colombiano

“Él es encontrado en un establecimiento abierto al público. Aparentemente, cuando van a cerrar el sitio comercial, los dueños del lugar evidencian que el señor se encuentra acostado sobre la mesa y al intentar moverlo evidencian que había fallecido”, precisó inicialmente el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El uniformado, de igual manera, manifestó ante los medios de comunicación que la llamada de alerta por parte de las personas del bar llegó a través de la línea 123, donde reportaron el deceso del hombre de 39 años de edad.

Sin embargo, con el pasar de la horas se han conocido nuevos detalles sobre este caso y las autoridades competentes revelaron que el cura ingresó al bar con otro hombre. Además, señalaron que el sujeto lo abandonó luego de que se desplomara misteriosamente.

“Dentro de las declaraciones del administrador, nos dice que el sacerdote llega al bar en compañía de otra persona. Ingresan, consumen algunas bebidas y el hombre que estaba con él se retira del lugar aproximadamente media hora después de que estuvo con él”, agregó Miranda.

El cura era formador en el Seminario Misionero San José de Medellín - Foto: Tomada de redes sociales

Javier estaba acompañado de otro hombre antes de su muerte - Foto: Tomada de redes sociales

Luego, puntualizó: “Cuando van a hacer el cierre del establecimiento es que evidencian que González Pertuz estaba sobre la mesa. Tenemos una línea de tiempo, ingresan a la 1:00-1:30 de la mañana, la persona se fue sobre las 2:00 de la mañana. Dejando solo al sacerdote”.

El comandante de la Policía Metropolitana recalcó que la hipótesis que manejan actualmente es que se trataría de un hurto, pues el religioso no tenía sus pertenencias al momento de que el CTI hiciera el levantamiento del cuerpo.

Pese a que no ha sido identificado, el coronel Miranda indicó que el hombre que ingresó al bar con el cura sería una persona de 35 a 40 años de edad. Finalmente, reiteró que descartaron la teoría de que González Pertuz llegó al bar a ver fútbol.

El religioso murió en un bar del barrio Laureles de Medellín. - Foto: Tomada de redes sociales

¿Quién era Javier Eduardo González?

El sacerdote tenía 39 años de edad y era oriundo del departamento de Córdoba. Además, se desempeñaba como formador en el Seminario Misionero San José de Medellín, comunidad religiosa que le envió un mensaje de condolencias a su familia y exaltó la labor que hizo con ellos.

“Hizo parte de la historia parroquial como seminarista, acólito y grupo juvenil. En ocasiones recibía sacramentos en este lugar. Un hombre alegre, sencillo y cercano. Oriundos de este barrio: nos unimos a su familia, en este momento pascual con la oración”, afirmó la Parroquia Santo Evangelio.

El sacerdote es recordado por su alegría y gran compromiso con la comunidad - Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

Con este tipo de imágenes la comunidad religiosa despidió al sacerdote - Foto: Tomada de redes sociales

Yenny Espitia, prima de González Pertuz, también se pronunció con respecto a la muerte de su familiar y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Igualmente, los describió como una gran persona.

“Parece mentira escuchar que ya no estarás más con nosotros, que ya no volveremos a escuchar tus consejos, que no habrá más de tus risas, de tus anécdotas, de tus oraciones, de ese amor tan grande que siempre tenías para darnos. Fuiste un excelente hijo, hermano, primo, nieto y sacerdote. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por todo lo que hiciste por nosotros”, concluyó.