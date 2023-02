Fiscalía investigará a juez de ejecución de penas que dejó en libertad al temido hijo de ‘La Gata’

Este miércoles, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que investigarán al juez de ejecución de penas que en las últimas horas dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’, condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Conocido con el alias de ‘El Gatico’, López fue condenado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares.

Jorge Luis Alfonso López. - Foto: Archivo SEMANA

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa dijo que el juez será investigado por el delito de prevaricato por acción. “Como le he indicado al país, no existe marco jurídico ni constitucional ni ley de sometimiento para que estas personas queden en libertad”, sostuvo Barbosa.

Así mismo, el jefe del ente acusador advirtió que “la ‘paz total’ no puede ser la paz simulada y tramposa”, teniendo en cuenta que en la resolución de la Oficina del alto comisionado para la Paz no se precisa a qué organización criminal pertenece el hijo de ‘La Gata’. En dicho documento se nombra a López como “facilitador de paz”.

El fiscal Barbosa fue claro en señalar que la Fiscalía no tiene ninguna responsabilidad en la libertad de López.

Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz - Foto: Mauricio Romero-Presidencia

Así mismo, expresó su preocupación porque la resolución de la Oficina del alto comisionado para la Paz llevó a que el juez dejara en libertad al hijo de ‘La Gata’, un hecho que ha causado indignación en el país. “Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación”, sostuvo el fiscal Barbosa.

Gobierno Petro pedirá a un juez que revoque la libertad del hijo de La Gata; advierte que no solicitó su salida de prisión

El Gobierno nacional se declaró sorprendido por la determinación que adoptó un juez de la República de otorgar la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata, al asegurar que desde la Oficina del alto comisionado para la Paz no ha pedido que salga de prisión.

Presidente Gustavo Petro se reunió con los gobernadores de Colombia - Foto: Presidencia

De la misma manera, en medio de la polémica que se desató por la determinación de un juez, el Gobierno nacional aclaró que el hijo de Enilce López, conocida como ‘La Gata’ no es gestor de paz, designación que debía cumplir en calidad de privado de la libertad.

Jorge Luis Alfonso López no ha sido designado como gestor de paz ni el gobierno nacional ha solicitado su libertad. pic.twitter.com/GQ0eOfoSgx — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 8, 2023

“Mediante la Resolución 075 DE 2022, se autoriza al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, explicó la Oficina del alto comisionado para la Paz.

Además, manifestó el Gobierno Petro que la designación está vigente como facilitador por un periodo de dos meses en su lugar de reclusión, “sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia”, expresó la Oficina del alto comisionado para la Paz.

Enilce López, alias 'La Gata'. - Foto: Semana.

“El comisionado no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”, subrayó el comunicado.

Dice el Gobierno que por medio de una verificación se estableció que el hijo de La Gata sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad.

Y detalló el documento publicado por el Gobierno Petro: “La labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de ‘paz tota’”.