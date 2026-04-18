El expediente del urólogo de Medellín que habría abusado de 20 mujeres: “Utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza”

Tal como lo había contado SEMANA fue capturado en Medellín un urólogo señalado de abusar, supuestamente, de 20 mujeres en medio de sus labores profesionales. La Fiscalía lo procesó por un delito, por el cual se declaró inocente y fue enviado a prisión por un juez de la república. El ente de investigación reveló detalles del expediente.

Se trata de Alberto Posada Peláez, sobre quien pesan, por lo menos, 20 denuncias interpuestas por sus presuntas víctimas en la capital de Antioquia. La Fiscalía contó que habría incurrido en un patrón delictivo en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes. Para sostener esa tesis, destapó varias pruebas.

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Los testimonios pondrían en evidencia que, al parecer, el profesional las recibía en consulta, les hacía comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y les solicitaba ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico: “En realidad, terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión”.

Ante un juez, un fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual describió que los elementos materiales probatorios indicarían que el médico, posiblemente, utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de varias de sus pacientes en un consultorio privado de la ciudad.

La Fiscalía reveló detalles del urólogo capturado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Él fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en un parqueadero del sur de la subregión, fue presentado ante un juez de la república y se le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. El médico no aceptó los cargos, pero fue enviado a prisión.

La Fiscalía no descarta que el urólogo haya violentado, presuntamente, a más mujeres. Así las cosas, anunció que el proceso sigue en desarrollo: “La investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que, hasta el momento, no han denunciado”. La Policía Nacional cree que hay más de 50 víctimas.

Esa institución contó que las denuncias contra este hombre de 61 años también se difundieron a través de las redes sociales: “Se estableció, además, que el capturado registra antecedentes y anotaciones por delitos sexuales como acceso carnal violento y acto sexual violento agravado, así como múltiples señalamientos”.

En la indagación se conoció que, desde el año 2000, el hoy acusado habría mantenido comportamientos reiterados asociados a este tipo de conductas ilegales, llegando incluso a enfrentar medidas disciplinarias de carácter temporal en el ejercicio de su profesión. Se espera conocer más detalles de la investigación en el curso de las diligencias judiciales de los próximos días.