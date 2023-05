El impactante video con el que disidencias de las Farc invitan a jóvenes a sus filas

Las disidencias de las Farc divulgaron un video donde se invita a los jóvenes del norte de Antioquia a vincularse a sus filas. La cinta ha causado de repudio entre la comunidad y la Defensoría del Pueblo advirtió que varios menores estarían aceptando la invitación.

La grabación de 51 segundos muestra las actividades diarias de los guerrilleros en las montañas y las imágenes fueron ambientadas con una espeluznante canción donde se escucha repetitivamente: “Ingresa, ingresa, ingresa a las Farc, ingresa”.

Video de las disidencias de las Farc aterroriza al norte de Antioquia. - Foto: Fragmento de video suministrado a Semana.

En la pantalla se perciben los rostros de algunos de sus integrantes mientras adelantan labores de vigilancia, cocinan, lavan y limpian el armamento con el que atormentan a las comunidades. Los sofisticados equipos de comunicación también fueron expuestos.

El filme terminó con la frase “únete a la causa de la libertad” y una fotografía de Iván Mordisco, jefe de las disidencias, en la reunión que realizó en el Caquetá para anunciar su disposición de transitar hacia la legalidad en el marco del proyecto de la ‘paz total’.

Las disidencias de las Farc son señalados de reclutar a menores en Antioquia. - Foto: Fragmento de video suministrado a Semana.

La Defensoría del Pueblo indicó que las organizaciones delincuenciales están tomando poder en el territorio y conquistando de diferentes maneras a los más pequeños para que puedan apoyar sus objetivos, pero hay pocas denuncias ante las autoridades por temor.

Al parecer, contactan a las víctimas por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas. En medio del intercambio de palabras, exponen los beneficios económicos y los regalos que podrían recibir en dado caso de que cumplan con las tareas que les encomiendan.

También se identificaron prácticas de enamoramiento, suministro de cigarrillos y motocicletas a cambio de favores. Además, estarían poniendo a disposición de los niños y jóvenes un salario que va desde un millón de pesos hasta los tres millones de pesos.

La Defensoría del Pueblo aseguró que las personas que viven este flagelo están observando a las organizaciones delincuenciales como la autoridad en los territorios, principalmente los jóvenes, que no se atreven a alertar por la desconfianza.

Reclutamiento de menores por parte de las Farc - Foto: suministrada a Semana

Diariamente, las comunidades de Ituango ven a los ilegales adoctrinar a los menores. Las inmediaciones de las instituciones educativas son los escenarios frecuentados por los armados. Los docentes de 115 sedes rurales y 5 colegios atestiguan la situación.

“El grupo se gana la confianza y, a través de los colegios, pasa y les dan regalos, los alecciona, les meten ideas políticas opositoras al Estado. El niño a los catorce años no tiene el poder para tomar decisiones”, dijo la defensora del pueblo en Antioquia, Yucelly Rincón.

Luego de conocerse los videos, el Gobernador de Antioquia viajó a Yarumal para conocer en detalle lo que había ocurrido. - Foto: Tomado de redes sociales

En este mismo pueblo, el Ministerio Público esclareció que les piden informar si una persona extraña visita la zona donde concentran sus operaciones o les solicitan transportar estupefacientes de un lado al otro, entre otras peticiones de alto riesgo para ellos.

Desde esta entidad se cuestionó a la fuerza pública y se pidió un acompañamiento más cercano a las comunidades rurales: “¿Dónde están los grupos de inteligencia? No es sino que se paren en un centro educativo y se dan cuenta qué es lo que está pasando”.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, no desconoció los hechos y cuestionó los gestos de paz que estarían manifestando los actores ilegales en el marco del proyecto de la ‘paz total’ que impulsa el Gobierno nacional con los protagonistas del horror.

“¡Cobardes todos aquellos que reclutan niñas y niños para la guerra! Desde hace varios meses venimos denunciando esta grave situación que se presenta en el norte de Antioquia, para lo cual estamos propiciando mesa especial con el Gobierno”, comentó.

La alerta no cayó muy bien a la comandancia del ELN y Antonio García desmintió la información de Gaviria: “Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas”.