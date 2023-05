Encuentran al ciudadano sueco que desapareció en Medellín y era buscado en todo el país

Las autoridades judiciales dieron con el paradero del ciudadano sueco que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, tras más de tres semanas de intensa búsqueda en todos los rincones del país.

La noticia la confirmó el alcalde Daniel Quintero por medio de su cuenta de Twitter y detalló que Aref Pourmirzaie está en buenas condiciones de salud: “Gracias al CTI por su trabajo diligente y a todos los miembros de la Policía que estuvieron dedicados a su búsqueda”.

Desde el 13 de abril se perdió del mapa cuando llegó entusiasmado a esta región de Colombia a conocer la cultura antioqueña. Sin embargo, tropezó con la calle por circunstancias que están siendo investigadas.

Él salió de Europa con el propósito de visitar varios países de Suramérica. La primera parada la hizo en Perú y luego aterrizó en la ciudad de Cali. En ambos destinos, tuvo comunicación con sus allegados y les relató sus maravillas por medio de WhatsApp.

Desde el 13 de abril se desconocía el paradero de Aref Pourmirzaie. - Foto: Cortesía: API.

El 11 de abril llegó a Medellín y dio cuenta de su arribo a través de internet. Hasta este 9 de mayo, sus parientes no tenían reporte alguno. La angustia se apoderó de ellos y tomaron la decisión de viajar al Valle de Aburrá para acelerar su búsqueda.

Los indicios de la desaparición los encontraron en las redes sociales cuando observaron la imagen del pasaporte de Aref. Un habitante en situación de calle lo encontró en una avenida de la ciudad y lo canjeó en un hotel de El Poblado por comida.

Ante el hallazgo, encendieron las alarmas ante las autoridades. Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería y Defensoría pasaron la lupa por los lugares donde se podría encontrar. Frecuentemente se indagaba en los hospitales y las morgues sin encontrar cuerpos con sus características físicas.

La búsqueda seguía en las calles, especialmente en el centro de la ciudad, porque la Secretaría de Seguridad y Convivencia recibió información de que podría haber circulado por ese sector.

Ciudadano extranjero desaparecido en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Con el registro de las cámaras de seguridad se confirmó que estuvo en la ciudad: “Vimos su salida de la terminal y su recorrido hasta las 10. Anda si celular. Se nos está haciendo retador encontrarlo, por eso estamos apelando a las cámaras de seguridad”, relató en su momento el mandatario.

De momento, se están adelantando los trámites ante la Fiscalía General de la Nación y, una vez se dé el proceso, la familia entregará detalles del suceso.

Vale la pena recordar que la Personería de Medellín encendió las alarmas por las críticas condiciones de seguridad que enfrentan los turistas extranjeros que llegan a la ciudad. Ellos son víctimas frecuentes de hurtos y preocupan las muertes violentas que se registraron durante 2022 y 2021.

El Observatorio de Turismo dijo que hay inquietud por las vulneraciones de los derechos a los ciudadanos que arriban de otros países con el anhelo de conocer a la capital de Antioquia. La agencia del Ministerio Público sostiene este argumento con varias fuentes.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los datos que fueron tratados pondrían en evidencia que los meses con mayor índice de afectaciones a la integridad de los viajeros son los que van de abril a agosto; allí coincide la conmemoración religiosa de la Semana Santa y la celebración de la Feria de Flores.

En ese período de 2022, las autoridades recibieron 155 denuncias por hurto a personas que no tienen nacionalidad colombiana. Mientras que, en el año 2021, el número no pasó de 106. En los dos años, se presentaron 18 homicidios de extranjeros no venezolanos.

Esto cobra importancia por el aumento de visitantes que ha tenido el Valle de Aburrá. La Asociación Hotelera y Turística documentó que desde abril de 2022 la ocupación fue del 77 %, considerándose como la más alta medición de los últimos tiempos.