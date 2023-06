Estos son los municipios de Colombia con más infieles. Revise si está el suyo incluido

La página web, Ashley Madison, se creó con el objetivo de que personas casadas o en una relación, encuentren una aventura, por ello, alberga millones de datos de usuarios alrededor del mundo.

Si bien, este portal se caracteriza por guardar discreción y no revelar los nombres de sus usuarios, sí puede informar sobre los lugares donde más se inscriben.

Es por ello que los encargados del portal, revelaron que en Colombia el municipio con el mayor número de personas inscritas es Rionegro, Antioquia.

De hecho, dos ciudades de este departamento se ubican en los primeros lugares, Rionegro en la primera casilla y Medellín en la segunda, lo que daría a entender que los paisas son los más infieles del país.

En la tercera casilla se encuentra Tunja, y muchos lo explican por el valor histórico y turístico de esta ciudad, lo que la convertiría en uno de los atractivos para los amantes.

Tunja aparece como el cuarto lugar de Colombia donde hay más infieles. - Foto: Getty Images

En cuarto lugar está Bucaramanga, que es la ciudad con el mayor número de usuarios por cada mil habitantes, mientras que el top cinco lo cierra Tuluá, en el Valle del Cauca.

Además, en el ranking está Pereira, Villavicencio, Ibagué y Popayán, que cierra el bloque de las 10 ciudades con el mayor número de infieles del país.

“El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que, fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse”, explicó Christoph Kraemer, director de Comunicaciones de Ashley Madison.

Según estudio, seis de cada 10 colombianos son infieles

La infidelidad es una de las principales causas de separación en una relación sentimental. Psicólogos y expertos aseguran que una persona es infiel por razones personales, en las que la costumbre, apatía y falta de amor tienen mucho que ver.

En Colombia, ser infiel representa una situación dolorosa, familias pierden su hogar o los matrimonios de años llegan a su fin.

Pareja siendo infiel. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Perdonar una infidelidad puede ser algo difícil, existen casos en los que el rencor se apodera y es el actor del desamor, lo que genera problemas de comportamiento. Cada ideología tiene una posición en relación con el engaño, por ejemplo, en China hay un control para las mujeres que son infieles a sus esposos.

Mediante una encuesta realizada a más de 6.500 personas, que dieron a conocer su postura en relación con el tema y una investigación de más de 6.200 publicaciones en portales web, se pudo determinar qué es lo que se habla en el país al momento de mencionar la infidelidad.

Empezar desde cero y con el corazón roto es un sentimiento y acción que nadie le desea ni a su peor enemigo, el amor tiene su propia forma de actuar y puede ser líquido, según el sociólogo Zygmunt Bauman. Precisamente, a raíz del protagonismo que produce el engaño, Gleeden constató que lo que más se habla en la internet es sobre la infidelidad y por ello existen foros, charlas y conversaciones que ahondan este tema a grandes rasgos.

No obstante, la investigación señala que el hecho de cometer un acto de desamor tiene un tiempo y no es el que vincula directamente a la persona infiel: “siempre la ven en tercera persona, es decir, como una situación alejada o ajena”, explica Soto.

Según un estudio, seis de cada 10 colombianos ha sido infiel alguna vez. - Foto: Getty Images

Con las encuestas que se realizaron, los resultados indicaron que el 63 % de las personas han sido infieles, el restante (37 %) sostuvieron que no han tenido la ‘necesidad’ de engañar o meterse con otros individuos. Por otro lado, un 51 % respondió que serían infieles en algún momento de sus vidas y 49 % descarta esta posibilidad sin excepción.

En consecuencia, se concluye que “seis de cada 10 colombianos han sido infieles, en comparación con cinco de cada 10 que lo consideran. Esto significa que uno de cada 10 lo ha hecho, pero no lo ha considerado”, consigna el estudio de población.