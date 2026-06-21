Miles de ciudadanos en Medellín tendrán una nueva alternativa para conectarse a internet sin costo. La Administración Distrital confirmó la habilitación de nueve nuevos puntos de wifi público en sectores estratégicos de la ciudad.

De una idea estudiantil a un premio nacional: el invento del ITM que busca proteger a las personas del aire contaminado

Conectividad gratuita para educación, trabajo y emprendimiento

La Alcaldía anunció la entrada en operación de nueve nuevos puntos de wifi público. Una medida con la que busca ampliajr el acceso gratuito a internet y reducir las brechas digitales en diferentes sectores de la ciudad.

Con la habilitación de estas nuevas zonas, Medellín alcanzó un total de 420 puntos de conectividad pública distribuidos en las 16 comunas y los conco corregimientos.

De acuerdo con la Secretaría de Innovación Digital, la ciudad ya alcanzó el 96,5 % de la meta prevista.

El secretario Santiago Restrepo Arroyave destacó que la expansión busca acercar la tecnología a más ciudadanos y facilitar el acceso a oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y servicios digitales.

La expansión se concentró en espacios de alta afluencia ciudadana como parques, escenarios deportivos y zonas de encuentro comunitario.

El objetivo es el de facilitar el acceso a herramientas digitales para estudio, trabajo, emprendimiento y trámites en línea.

La Alcaldía de Medellín anunció que habilitó nueve nuevos puntos de wifi público, para que en ellos se conecten miles de ciudadanos. ¿Dónde son? https://t.co/ax7ILwQgkh — El Colombiano (@elcolombiano) June 21, 2026

Más zonas wifi para cerrar la brecha digital

La expansión hace parte de la estrategia Medellín Digital y acerca al Distrito al cumplimineto de la meta de 435 puntos de acceso gratuito contemplados para el actual cuatrenio.

Los nuevos espacios fueron instalados en la Unidad Deportiva La Ladera, en Villa Hermosa; la placa polideportiva El Vergel de los Cerros y el gimnasio al aire libre La Asomadera, en Buenos Aires; el Segundo Parque de Laureles y la cancha polideportiva y gimnasio al aire libre Carlos E. Restrepo, en Laureles-Estadio.

También quedaron habilitados nuevos puntos en la cancha sintética de San Javier y en el sector de las escaleras eléctricas de la comuna 13.

Además, en el parque principal de Belén Aliadas y en el Centro de Desarrollo Deportivo Integral de Belén Las Mercedes.

Más de 100 millones de accesos se han realizado a través de Medellín Digital.

Operaciones digitales de crédito ganan peso en Colombia con expansión de fintech LeanCore

La Alcaldía también dispone de un mapa oficial con la ubicación de los puntos de acceso distribuidos en toda la ciudad, el cual puede consultarse a través de sus canales institucionales.

La red wifi gratuita se ha convertido en una herramienta clave para quienes requieren de conectividad para estudiar, trabajar, realizar trámites o mantener contacto con familiares y clientes.