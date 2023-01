Familia de pareja que murió ahogada en un carro en Medellín habla con SEMANA. Anuncian que denunciarán a la Alcaldía

Los allegados de la pareja que falleció ahogada dentro de un carro en un soterrado de Medellín hablaron por primera vez en SEMANA y anunciaron acciones legales contra la Alcaldía para que responda por la tragedia que conmocionó a Colombia hace ocho días.

Alexandra Salazar y Gonzalo Estrada perdieron la vida en una inundación el pasado 14 de enero cuando se movilizaban por el deprimido de Conquistadores. A pesar de que hicieron esfuerzos para sobrevivir en la profundidad del agua, perdieron la batalla con la muerte.

Sus rostros ocuparon las primeras planas, mientras en sus hogares trataban de procesar con dolor la información que les dieron las autoridades: las fuertes lluvias de esa noche generaron un charco de grandes proporciones y el automotor quedó atrapado.

Ambos dieron el último paseo y respiro, luego de compartir una relación amorosa durante seis años. El propósito era llegar a un restaurante del municipio de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá, para disfrutar de una cena, pero tropezaron con la dolorosa emergencia.

Deprimido de Los Músicos, lugar donde quedó atrapado un carro por inundación y dejó a dos personas muertas por ahogamiento. - Foto: Cortesía: API.

Valentina Salazar estaba por fuera de Medellín cuando se enteró de la muerte de su madre y el compañero sentimental de ella. De inmediato buscó la manera para trasladarse y asumir la pesadilla: su mejor amiga, que antes de morir le dijo “te amo”, ya no estaba.

La mirada se le nubló y ordenó cancelar el semestre de la universidad para recuperarse del estruendo que dejó su partida. Espera tomar fuerza en las próximas dos semanas para ordenar la empresa de cosmetología que heredó y hacer “justicia” por la tragedia.

Ella volverá a abrir las puertas del centro de estética que su mamá levantó con “las uñas” en el barrio La América de Medellín, tal como se lo pidió Alexandra, pues días antes del incidente, le dijo que, si llegaba a faltar, debía asumir el control del emprendimiento.

Por el otro lado, buscará resolver las dudas que tiene de la inundación en un juzgado del departamento de Antioquia. Anticipó que, cuando retome sus actividades, presentará una denuncia contra de la Alcaldía para que se evalúe la gestión del riesgo en ese deprimido.

Vehículo atrapado en una inundación en Medellín que dejó dos muertos. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Salazar ha recibido múltiples recomendaciones para emprender la lucha judicial. Sin embargo, teme que personas inescrupulosas quieran sacar provecho de la muerte de su madre. Ella espera la asesoría de un abogado para que le dibuje la ruta a seguir.

En la familia de Alexandra se presume que las autoridades no hicieron esfuerzos para prevenir este incidente. Se citará, entre tanto, que una emergencia similar ya había tenido lugar en este sector y no se habrían tomado las acciones suficientes para frenar otra igual.

“Sí, quiero tomar cartas en el asunto porque esto no se puede quedar así. Lo que sea que pase no me va a devolver a mi mamá, yo sé que eso no va a pasar. Esto para mí fue una injusticia, algo que ya había pasado antes y no le prestaron atención”, afirmó Salazar.

Hace referencia a un incidente de 1988. En una noche de lluvias que acorraló a la ciudad, varios ejes viales se taponaron de agua. En el deprimido quedó atrapado un vehículo con los cadáveres de cuatro artistas, por eso se rebautizó el soterrado como ‘Los músicos’.

Vehículo atrapado en el deprimido de Conquistadores, también llamado como Los Músicos, este sábado 14 de enero. Dos personas murieron ahogadas. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El día en que ocurrió la muerte de Alexandra y Gonzalo, la Alcaldía informó: “Se presentó una inundación donde el cuerpo oficial de bomberos de Medellín encuentra un vehículo totalmente inundado y allí se hallan dos cadáveres: un hombre y una mujer”.

A raíz de esto, se ordenó la instalación de un sistema de alertas para cerrar los soterrados que representen un riesgo para la gente cuando esté lloviendo. De acuerdo con los organismos de socorro, se esperan fuertes aguaceros en el primer trimestre del 2023.