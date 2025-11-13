Suscribirse

Antioquia

Gobernación de Antioquia reabre la Casa de la Cultura de Olaya tras recuperar obra abandonada

En el lugar funcionan la Escuela de Música, el grupo de danzas del adulto mayor, el semillero de teatro y pintura, el programa de vigías del patrimonio y el Consejo de Cultura

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 12:00 a. m.
Recuperan infraestructura cultural en Olaya y reactivan oferta para más de 200 habitantes
Recuperan infraestructura cultural en Olaya y reactivan oferta para más de 200 habitantes | Foto: cortesía

La Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio del departamento pusieron en funcionamiento la nueva Casa de la Cultura de Olaya, un espacio que fue recuperado tras permanecer inconcluso y que ahora se convierte en el principal punto de encuentro artístico y comunitario del municipio.

El proyecto, que hacía parte del listado de obras culturales en riesgo, fue recibido con un avance del 48 por ciento. Tras la intervención del Instituto y la administración local, quedó completamente terminado y listo para operar. Según las autoridades, más de 200 habitantes, entre niños, jóvenes y adultos mayores, se beneficiarán de la oferta cultural que vuelve a estar disponible.

Contexto: Los cinco pueblos más tranquilos de Antioquia para desconectarse y descansar, según la IA

En el lugar funcionan la Escuela de Música, el grupo de danzas del adulto mayor, el semillero de teatro y pintura, el programa de vigías del patrimonio, el Consejo de Cultura y varias iniciativas de mujeres dedicadas a la participación y al emprendimiento cultural. El inmueble también alberga la Biblioteca y la Ludoteca Municipal.

Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, destacó que la recuperación de estos espacios cumple un propósito central de la administración departamental: evitar que infraestructuras culturales queden abandonadas y garantizar que vuelvan a ser escenarios activos para el aprendizaje y la creación. Señaló además que estos proyectos fortalecen el tejido social y aportan al desarrollo económico y comunitario.

La intervención en Olaya hace parte de una estrategia más amplia que avanza en la recuperación y mejoramiento de equipamientos culturales en municipios como Rionegro, Concepción, San Vicente Ferrer, El Santuario, Marinilla, Granada, Alejandría, Támesis, Hispania y Jericó. Las obras, financiadas con recursos departamentales, incluyen ampliaciones, mantenimiento y adecuaciones que buscan garantizar la sostenibilidad de estos espacios.

Contexto: El municipio antioqueño, con nombre de ciudad chilena, que se consolida como uno de los destinos más completos del departamento

Las autoridades resaltaron que las comunidades participan activamente en cada etapa de las obras, desde la socialización hasta la entrega, lo que fortalece la apropiación ciudadana y contribuye a la conservación a largo plazo de los espacios culturales.

Con esta entrega, el departamento reafirma su apuesta por rescatar infraestructura en riesgo y asegurar que la cultura continúe siendo un motor de inclusión, participación y desarrollo regional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

2. Procuraduría confirmó suspensión del alcalde Vásquez y continúa investigación por presunta participación política

3. ¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

4. Procuraduría aclara que elección del Contralor de Cali no está suspendida y que el proceso debe continuar

5. El último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes del trágico accidente en Piedecuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaGobernación de Antioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.