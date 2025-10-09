Hoy comienza la interrupción del servicio de agua que afectará a más de 1 millón de personas este fin de semana en Medellín y otros tres municipios

Este jueves, 10 de octubre, comienza la interrupción del servicio de agua en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota debido a las obras de modernización de la planta de potabilización Manantiales, “que atiende al 45 % de los usuarios de EPM, en gran parte del norte del Valle de Aburrá”, según EPM.

“La interrupción es necesaria e inaplazable para poder avanzar en los trabajos de modernización en la planta de potabilización”, dijo la empresa.

Para la realización de los trabajos, indicó la compañía, fueron invertidos 312 mil millones de pesos.

Edificio EPM en Medellín se pone la tricolor. | Foto: Cortesía EPM

¿Qué se hará en la planta Manantiales?

EPM informó que “se instalarán seis compuertas deslizantes definitivas que permitirán reducir de manera significativa las interrupciones programadas del servicio, ya que los mantenimientos podrán hacerse por secciones o cámaras de entrada. Esto facilitará la realización frecuente de labores preventivas y garantizará que las interrupciones impacten a un menor número de usuarios”.

Además, “efectuarán en paralelo varios trabajos de mantenimiento, se instalarán tuberías para la dosificación de los productos químicos necesarios para la potabilización del agua y se reparará una junta en un tramo de la tubería Sifón Niquía-Manantiales, que transporta el agua entre el embalse Riogrande II y la planta Manantiales”.

Estos son los horarios y lugares señalados por EPM para la interrupción del servicio de agua:

Jueves, 9 de octubre

Circuito Berlín

Inicio interrupción jueves, 1:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 4:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 87 hasta la calle 89 entre la carrera 46 A y la carrera 50 A; desde la calle 89 hasta la calle 98 entre la carrera 45 A y la carrera 50; y desde la calle 97 A hasta la calle 99 entre la carrera 49 y la carrera 50 A.

Circuito Copacabana

Inicio interrupción jueves, 1:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 5:00 p.m.

Municipio de Copacabana: desde la calle 46 entre la carrera 66 A y la carrera 69; desde la calle 47 hasta la calle 50 entre la carrera 63 y la carrera 69; desde la calle 50 hasta la calle 53 entre la carrera 63 y la carrera 63 C; desde la calle 42 hasta la calle 54 entre la carrera 55 y la carrera 62; desde la calle 38 hasta la calle 52 entre la carrera 49 y la carrera 54; desde la calle 47 A hasta la calle 54 entre la carrera 43 y la carrera 49; desde la calle 50 entre la carrera 42 y la carrera 43; desde la calle 49 hasta la calle 50 entre la carrera 25 y la carrera 31; y desde la calle 50 hasta la calle 51 entre la carrera 30 y la carrera 34 C.

Circuito París

Inicio interrupción jueves, 1:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 11:00 p.m.

Municipio de Bello: desde la calle 20f hasta la calle 27 entre la carrera 77 y la carrera 83; y desde la calle 20f hasta la calle 20b entre la carrera 77 y la carrera 78.

Distrito de Medellín: desde la calle 107 hasta la calle 97 entre la carrera 85 y la carrera 87.

Circuito Campo Valdés

Inicio interrupción jueves, 4:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 4:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 71 hasta la calle 72 entre la carrera 45 y la carrera 46; desde la calle 72 hasta la calle 77 entre la carrera 45 y la carrera 48; desde la calle 77 hasta la calle 78 entre la carrera 49 y la carrera 45; desde la calle 78 hasta la calle 85 entre la carrera 42 A y la carrera 49; desde la calle 85 hasta la calle 86 entre la carrera 44 y la carrera 49; y desde la calle 86 hasta la calle 88 entre la carrera 44 y la carrera 46.

Circuito Piñuela

Inicio interrupción jueves, 4:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 6:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 77 hasta la calle 86 entre la carrera 49 y la carrera 52; desde la calle 77 hasta la calle 91 entre la carrera 52 B y la carrera 62; desde la calle 85 hasta la calle 91 entre la carrera 49 y la carrera 52; desde la calle 91 hasta la calle 96 entre la carrera 50 A y la carrera 54; y desde la calle 96 hasta la calle 97 A entre la carrera 50 B y la carrera 52.

Circuito Villa Hermosa

Inicio interrupción jueves, 4:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 4:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 63 hasta la calle 66 entre la carrera 34 y la carrera 45 C; desde la calle 66 hasta la calle 66 E entre la carrera 38 y la carrera 43; desde la calle 67 hasta la calle 72 entre la carrera 38 y la carrera 44 A; desde la calle 76 hasta la calle 78 entre la carrera 41 y la carrera 44 A; desde la calle 78 hasta la calle 85 entre la carrera 41 y la carrera 42 A; y desde la calle 85 hasta la calle 87 entre la carrera 42 y la carrera 44.

Circuito Santo Domingo

Inicio interrupción jueves, 5:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 9:00 p.m.

Distrito de Medellín: Desde la calle 84 A hasta la calle 84 C entre la carrera 31 A y la carrera 31 B; desde la calle 84 C hasta la calle 86 entre la carrera 31 y la carrera 31 AA; desde la calle 86 hasta la calle 86 AB entre la carrera 30 y la carrera 31 AA; desde la calle 86 AB hasta la calle 89 entre la carrera 31 y la carrera 33; desde la calle 89 hasta la calle 89 A entre la carrera 31 y la carrera 34; desde la calle 89 A hasta la calle 91 entre la carrera 31 y la carrera 33; desde la calle 91 hasta la calle 91 A entre la carrera 31 B y la carrera 34; desde la calle 91 A hasta la calle 93 A entre la carrera 31 B y la carrera 32; desde la calle 93 A hasta la calle 100 B entre la carrera 30 y la carrera 37; desde la calle 100 B hasta la calle 102 entre la carrera 28 y la carrera 37; desde la calle 102 hasta la calle 107 B entre la carrera 28 y la carrera 37 A; desde la calle 107 B hasta la calle 110 entre la carrera 28 y la carrera 32 A; desde la calle 110 hasta la calle 112 entre la carrera 28 y la carrera 33; y desde la calle 112 hasta la calle 121 entre la carrera 28 E y la carrera 30.

Circuito Villa Linda

Inicio interrupción jueves, 8:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 4:00 p.m.

Municipio de Bello: desde la calle 81 C hasta la calle 84 B entre la carrera 66 B y la carrera 67 C.

Circuito Moscú

Inicio interrupción jueves, 7:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 10:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 78 hasta la calle 81 entre la carrera 39 y la carrera 41; desde la calle 81 hasta la calle 87 entre la carrera 39 y la carrera 41a; desde la calle 87 hasta la calle 92 entre la carrera 36 A y la carrera 44 A; desde la calle 92 hasta la calle 101 entre la carrera 37 y la carrera 42 C; desde la calle 101 hasta la calle 107 entre la carrera 37 y la carrera 42 D; y desde la calle 107 hasta la calle 126 entre la carrera 38 y la carrera 42 E.

Circuito Picacho

Inicio interrupción jueves, 8:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 6:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 89 hasta la calle 94 entre la carrera 76 y la carrera 84; desde la calle 94 hasta la calle 95 entre la carrera 75 B y la carrera 83; desde la calle 95 hasta la calle 98 entre la carrera 74 B y la carrera 83; desde la calle 98 hasta la calle 100 B entre la carrera 74 A y la carrera 83; desde la calle 101 hasta la calle 104 CC entre la carrera 76 A y la carrera 82 GG; desde la calle 104 CC hasta la calle 105 A entre la carrera 75 y la carrera 82 A; y desde la calle 107 hasta la calle 114 entre la carrera 76 B y la carrera 82 A.

Municipio de Bello: desde la calle 20 F hasta la calle 26 A entre la carrera 62 A y la carrera 72.

Circuito Popular

Inicio interrupción jueves, 8:00 p.m. Fin interrupción: lunes 13 de octubre, 1:00 a.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 92 hasta la calle 98 entre la carrera 43 B y la carrera 45 A; desde la carrera 47 hasta la carrera 48 entre la calle 96 y la calle 98; desde la calle 98 hasta la calle 102 entre la carrera 43 B y la carrera 49 C; desde la calle 102 hasta la calle 106 A entre la carrera 44 A y la carrera 49; desde la calle 107 hasta la calle 112 entre la carrera 43 y la carrera 50 B; y desde la calle 112 hasta la calle 126 entre la carrera 42 EE y la carrera 50 B.

Municipio de Bello: desde la calle 20 CC hasta la calle 21 E entre la carrera 39 D y la carrera 42 A; y desde la calle 22 D entre la carrera 42 A y la carrera 41.

Circuito Castilla

Inicio interrupción jueves, 10:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 6:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 92f hasta la calle 101 A entre la carrera 65 y la carrera 69; desde la calle 102 hasta la calle 103 GG entre la carrera 65 y la carrera 67; desde la calle 89 A hasta la calle 101 entre la carrera 63 A y la carrera 64 C; desde la calle 101 A hasta la calle 104 entre la carrera 62 D y la carrera 64 C; desde la calle 104 hasta la calle 120 entre la carrera 64 C y la carrera 67; y desde la carrera 62 D hasta la carrera 64 C entre la calle 103 y la calle 120.

Municipio de Bello: desde la calle 23 hasta la calle 38 entre la carrera 50 y la carrera 57; y desde la calle 40 B hasta la calle 43 entre la carrera 54 y la carrera 59.

Circuito Doce de octubre

Inicio interrupción jueves, 10:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 11:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la carrera 82 G hasta la carrera 85 entre la calle 106 C y la calle 97; y desde la calle 97 hasta la calle 84 entre la carrera 83 A y la carrera 90.

Municipio de Bello: desde la carrera 73 hasta la carrera 76 entre la calle 20 B y la calle 25 C.

Circuito Machado

Inicio interrupción jueves, 11:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 7:00 p.m.

Municipio de Bello: desde la calle 30 C hasta la calle 32 D entre la carrera 42 y la carrera 45; desde la carrera 45 entre la calle 32 D y la calle 38; desde la carrera 43 hasta la carrera 45 entre la calle 38 y la avenida 38 C; desde la avenida 38 C hasta la avenida 38 A entre la diagonal 42 DC y la diagonal 42 F; desde la avenida 36 C hasta la avenida 36 A entre la diagonal 42 C y la diagonal 42 F; desde la diagonal 44 hasta la diagonal 46 entre la avenida 35 y la avenida 39; desde la diagonal 44 hasta la diagonal 44 A entre la avenida 36 D y la avenida 35; desde la avenida 35 hasta la avenida 34 entre la diagonal 42 E y la diagonal 44; y desde la avenida 34 hasta la avenida 31 entre la diagonal 42 EE y la diagonal 44.

Municipio de Copacabana: desde la carrera 87 hasta la carrera 79 entre la calle 38 y la calle 40; desde la calle 40 hasta la calle 47 entre la carrera 86 y la carrera 82; y desde la calle 46 entre la carrera 81 y la carrera 78.

Viernes, 10 de octubre

Circuito Pedregal

Inicio interrupción viernes, 12:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 5:00 p.m.

Distrito de Medellín: desde la calle 88a hasta la calle 92 B entre la carrera 69 y la carrera 77; desde la calle 92 B hasta la calle 95 entre la carrera 69 y la carrera 75 B; desde la calle 95 hasta la calle 100 entre la carrera 69 y la carrera 74; desde la calle 101 hasta la calle 102 B entre la carrera 72 y la carrera 76; desde la calle 103 hasta la calle 104 B entre la carrera 68 A y la carrera 76; desde la calle 104 B hasta la calle 106 entre la carrera 70 y la carrera 74 A; desde la calle 106 hasta la calle 109 entre la carrera 67 y la carrera 75 A; desde la calle 109 hasta la calle 113 entre la carrera 65 A y la carrera 75 A; desde la calle 113 hasta la calle 116 A entre la carrera 65 y la carrera 75 B; y desde la calle 116 A hasta la calle 121 entre la carrera 67 y la carrera 74.

Municipio de Bello: desde la calle 21 hasta la calle 22 A entre la carrera 59 y la carrera 61 AA; desde la calle 23 hasta la calle 26 A entre la carrera 58 y la carrera 61 B; desde la calle 27 hasta la calle 27 B entre la carrera 57 y la carrera 58 D; desde la calle 27 hasta la calle 33 entre la carrera 57 y la carrera 58 BB; y desde la calle 35 A hasta la calle 37 entre la carrera 57 A y la carrera 58 B.

Circuito Yulimar

Inicio interrupción viernes, 1:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 11:00 p.m.

Municipio de Bello: de la carrera 68 hasta la carrera 68E entre la calle 59A y la calle 59D; de la calle 67 hasta la calle 65 entre la carrera 66 y la carrera 68C; de la carrera 63B hasta la carrera 65 entre la calle 62 y la calle 70; de la calle 69B hasta la calle 77 entre la carrera 62B y la carrera 66; de la calle 77 hasta la calle 81 entre la carrera 63A y la carrera 66; y de la calle 80 hasta la calle 81C entre la carrera 65A y zona rural El Pinal.

Circuito El Totumo

Inicio interrupción viernes, 8:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 7:00 p.m.

Municipio de Copacabana: desde la calle 65 hasta la calle 104 entre la carrera 23a y la carrera 47.

Circuito Niquía

Inicio interrupción viernes, 9:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 11:00 p.m.

Municipio de Bello: desde la avenida 40 hasta la avenida 30 entre la diagonal 49a y la diagonal 61; desde la diagonal 50 hasta la diagonal 52 entre la avenida 30 y la avenida 20; desde la diagonal 52 hasta la diagonal 58a entre la avenida 21a y la avenida 19; y desde la diagonal 52 hasta la diagonal 54 entre la avenida 15a y la avenida 13.

Circuito La Tolda

Inicio interrupción viernes, 9:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 10:00 p.m.

Municipio de Copacabana: desde la calle 55 hasta la calle 59 entre la carrera 62a y la carrera 54; desde la calle 59 hasta la calle 58 entre la carrera 63 y la carrera 48; y desde la carrera 27 hasta la carrera 48 entre la calle 56 y la calle 72.

Circuito El Carmelo

Inicio interrupción viernes, 10:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 10:00 p.m.

Municipio de Bello: desde la calle 43 hasta la calle 48 entre la carrera 61 y la carrera 67; desde la calle 49 A hasta la calle 52 entre la carrera 59 y la carrera 67; desde la calle 52 A hasta la calle 53 entre la carrera 56 y la carrera 69; y desde la calle 53 hasta la calle 55 entre la carrera 64 y la carrera 66 B.

Circuito El Noral

Inicio interrupción viernes, 2:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 8:00 p.m.

Municipio de Copacabana: desde la calle 65 hasta la calle 104 entre la carrera 23a y la carrera 47.

Circuito San Esteban

Inicio interrupción viernes, 2:00 p.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 10:00 p.m.

Municipio de Girardota

Sábado 11

Circuito Potrerito

Inicio interrupción sábado, 11:00 a.m. Fin interrupción: domingo 12 de octubre, 6:00 p.m.

Municipio de Bello: desde la carrera 59 BB hasta la carrera 60 entre la calle 40 y la calle 39; desde la calle 39 hasta la calle 37 entre la carrera 59 CC y la carrera 59; desde la calle 36 hasta la calle 37 entre la carrera 58b y la carrera 59f; desde la carrera 59e hasta la carrera 61b entre la calle 23b y la calle 36a; y desde la calle 25 hasta la calle 21a entre la carrera 61aa y la carrera 62.

Distrito de Medellín: desde la calle 114 hasta la calle 110 entre la carrera 76 y la carrera 76d; y desde la calle 107a hasta la calle 110 entre la carrera 75 y la carrera 76.

EPM recomendó seguir sus redes sociales o comunicarse al WhatsApp al 302 3000 115 si hay dudas o inconvenientes.

Además, recomendó: