Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el informe del pronóstico del clima para la ciudad de Medellín durante este miércoles, 18 de febrero, en el que prevé condiciones mayormente nubladas a cubiertas y lluvias intermitentes a diferentes horas del día.
De acuerdo con la entidad, en la capital de Antioquia se estiman precipitaciones de variada intensidad, con mayor probabilidad y fuerza durante la tarde. La temperatura máxima proyectada para la jornada es de 24 °C.
En el reporte nacional, el Ideam indicó que durante la madrugada predominó el cielo mayormente nublado en amplios sectores del territorio colombiano.
Se registraron precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, concentradas principalmente en zonas de Antioquia, Tolima y Meta, así como en el oriente y sur de Amazonas.
También se reportaron lluvias en áreas de Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Caquetá, centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Para la región Andina, el pronóstico señala condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con lluvias moderadas a fuertes en distintos momentos del día.
Las precipitaciones más intensas son probables en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío, además del suroriente y norte de Boyacá, Cundinamarca y zonas puntuales del norte y centro-oriente de Tolima.
El Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.