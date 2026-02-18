Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

La temperatura máxima prevista para la capital antioqueña es de 24 °C.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de febrero de 2026, 7:04 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el informe del pronóstico del clima para la ciudad de Medellín durante este miércoles, 18 de febrero, en el que prevé condiciones mayormente nubladas a cubiertas y lluvias intermitentes a diferentes horas del día.

De acuerdo con la entidad, en la capital de Antioquia se estiman precipitaciones de variada intensidad, con mayor probabilidad y fuerza durante la tarde. La temperatura máxima proyectada para la jornada es de 24 °C.

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

En el reporte nacional, el Ideam indicó que durante la madrugada predominó el cielo mayormente nublado en amplios sectores del territorio colombiano.

Se registraron precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, concentradas principalmente en zonas de Antioquia, Tolima y Meta, así como en el oriente y sur de Amazonas.

Medellín

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Medellín

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Medellín

Cuando visitaba la tumba de su bebé: capturan a joven padre acusado de asesinarlo a golpes porque no soportaba su llanto

Medellín

Estos son los puntos donde se encontrarán las nuevas cámaras de fotomultas en Envigado

Vehículos

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Medellín

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

Medellín

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

Nación

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

Medellín

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

También se reportaron lluvias en áreas de Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Caquetá, centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la región Andina, el pronóstico señala condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con lluvias moderadas a fuertes en distintos momentos del día.

Las precipitaciones más intensas son probables en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío, además del suroriente y norte de Boyacá, Cundinamarca y zonas puntuales del norte y centro-oriente de Tolima.

El Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Más de Medellín

Julián David Maldonado Montoya, sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini.

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Nueve personas, detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una "oficina Premium" dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Sergio Alberto Correa, papá capturado por la muerte a golpes de su hijo de 9 meses en Medellín.

Cuando visitaba la tumba de su bebé: capturan a joven padre acusado de asesinarlo a golpes porque no soportaba su llanto

x

Estos son los puntos donde se encontrarán las nuevas cámaras de fotomultas en Envigado

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Bibliotecas, Iglesias y centros educativos ofrecen a la comunidad hispana la posibilidad de aprender inglés

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

x

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Alcalde Federico Gutiérrez criticó a los Therians

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Noticias Destacadas