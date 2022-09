Impresionante: mujer le quemó toda la cara a su pareja con aceite hirviendo, en Apartadó, Antioquia; el hombre está en cuidados intensivos

Un hombre de ciudadanía venezolana lucha por su vida en una clínica de Apartadó, Antioquia, tras sufrir quemaduras de segundo grado en su rostro, cuello y manos. Su pareja sentimental le echó aceite hirviendo, al parecer, porque se enteró de que le iba a terminar la relación que llevaban por más de un año.

Los hechos sucedieron, específicamente en el barrio Primero de Mayo, cuando José Rivas, de 25 años de edad, estaba dormido y de un momento a otro sintió el fuerte impacto del aceite caliente en todo su cara y parte de sus brazos. De inmediato se levantó al baño para echarse agua en la cara, pero dio con la sorpresa de que la mujer tenía un cuchillo en la mano para matarlo.

El hombre narró desde la Clínica Panamericana que, el dolor que siente es impresionante, específicamente en la cara, cuello y piernas, dice que le van a realizar una cirugía en los próximos días, por lo cual estará bajo observación un mes, aproximadamente. Además, dijo que no tiene familiares en el municipio, por lo que ha sido muy difícil afrontar la situación que lo tiene en estado crítico.

“Cuando yo me paré desesperado a echarme agua en la cara, miré hacia atrás y tenía un cuchillo para matarme, como pude se lo quité y salí corriendo para la clínica. Siento mucho dolor en el cuerpo, es una experiencia muy mala la cual estoy viviendo. Los motivos por los que ella hizo eso fue porque yo le dije que no quería seguir viviendo con ella. Ella dice que leyó los mensajes cuando le decía a mi mamá que no quería seguir viviendo con ella”, relató el hombre.

Agregó que la mujer lo ha ido a buscar en varias ocasiones a la clínica, donde le ha mandado a decir que arreglen las cosas. Sin embargo, el hombre le pide a las autoridades ayuda para que la capturen y así evitar otra tragedia. “Le pido a la Policía que la capturen, porque me podría matar”, aseguró el hombre.

Erica Valencia, quien fue la mujer que agredió al hombre, confesó que él la maltrataba constantemente y que no se arrepiente de lo que sucedió. Aseguró que, después de sufrir tantos golpes él tomara la decisión de dejarla.

“Este hombre era muy agresivo conmigo, cuando yo no quería tener relaciones sexuales con el me respondía. No me arrepiento de lo que cometí, suena cruel, pero no me arrepiento porque si de algo estoy segura es que esa persona nunca se arrepintió de los golpes que me dio y de forzarme a tener relaciones sexuales sin querer. No sé como le aguanté tanto”, dijo Valencia.

Nos comunicamos con el comandante de Policía de la subregión de Urabá, quien aseguró que el hombre no ha interpuesto denuncia, como tampoco recibieron denuncias de la mujer, cuando relató que, al parecer, su pareja también la agredía.