Increíble: gerente de Metroparques de Medellín se comparó con Jesucristo en medio de debate por supuesta corrupción

Polémica y revuelo ha causado en Medellín (Antioquia) lo dicho por el gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez Ángel, durante un debate de control de debate político en el Concejo de la ciudad.

Los concejales de la capital antioqueña buscaban respuestas y explicaciones ante una serie de presuntas irregularidades que se estarían presentando en Metroparque, bajo la dirección de Gómez Ángel. Uno de los señalamientos es, por ejemplo, por qué la empresa recibió $ 230.000 millones para ejecutar proyectos y actividades en los cuales la entidad presuntamente no tiene experiencia, el dinero habría sido entregado por la Alcaldía Medellín y otras entidades públicas.

Las declaraciones se dieron en un debate de control político. - Foto: Captura de video.

Otro de los hechos cuestionados por el Concejo hace referencia al contrato que ganó Metroparques por $ 64.500 millones para intervenir más de 200 escenarios deportivos del Inder que se encuentran en mal estado; actividades para las cuales la entidad presuntamente estaría capacitada ni con experiencia.

Asimismo, los concejales le pidieron a Juan Carlos Gómez Ángel que explicara si era cierto o no que estaba presuntamente ofreciendo dinero en algunos barrios de la ciudad para que las personas diligenciaran bases en favor de las campañas de Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo.

Una vez el gerente de Metroparques terminó de escuchar detenidamente los señalamientos, procedió a responder. Sin embargo, su respuesta, contrario a despejar las dudas, dejó un sinsabor entre los concejales, quienes catalogaron su discurso como “paupérrimo e infantil”.

“(...) No tengo necesidad de ese sueldo (el que recibe como funcionario). ¿Y qué hago con ese sueldo? Lo dedico a la caridad. ¡A la caridad! Y ahí me dice uno (y señala a la tribuna donde estaba la barra que él mismo llevó) “hermano, me cortaron los servicios” Venga yo se los pago. ¿A cambio de qué les he pagado a algunos los servicios? (preguntó otra vez señalando a su barra desde donde se escucha una voz que grita ‘nada’)” Y su diatriba prosigue: “Una señora en un barrio cercano se estaba muriendo de hambre. Díganme, ¿qué hice yo?”, pero deja esa frase en punta y ahí hace lanzó la frase que más revuelo ha causado: “Es que a Jesús lo crucificaron por eso, lo crucificaron por preocuparse por los más necesitados. Por eso lo crucificaron”, proclamó en el recinto tras lo cual su barra se paró y aplaudió.

Cuestionan al gerente de Metroparque por presuntos hechos de corrupción. - Foto: Captura de video.

Tras dicha respuesta, el concejal Alfredo Ramos aseguró el gerente de Metroparques había llevado la barra al Concejo con el fin de “insultar a concejales que denunciamos la corrupción de la entidad. Una estrategia infantil que demuestra cómo opera este gobierno”.

Y agregó que: “me tocaron muchos malos discursos de funcionarios del gobierno Quintero durante este tiempo en el Concejo pero ninguno igualará uno tan paupérrimo como el del gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez, dándoselas de la reencarnación de Jesucristo”.

Mientras que el concejal Daniel Duque señaló que “pronto esta Administración será un mal recuerdo para Medellín. No podemos permitir que sigan robando de esta forma a la ciudad”.

Concejo no aprobó recursos adicionales

Finalmente, no habrá recursos extraordinarios para la Alcaldía de Medellín, que buscaba $ 330.000 millones de pesos adicionales para los últimos seis meses de mandato de Daniel Quintero Calle.

Actualmente, las comisiones primera y segunda del Concejo de Medellín cuentan con 12 integrantes tras la salida de Dora Saldarriaga y Aura Marleny Arcila, por lo que este último intento del proyecto de acuerdo terminó con 6 votos a favor y 6 en contra.

Concejo de Medellín. - Foto: Cortesía: Concejo de Medellín.

Quienes respaldaron esta iniciativa fueron los concejales Fabio Rivera, Lucas Cañas, Babinton Flórez Moreno, Lina María García, Jaime Cuartas y Carlos Mario Romero.

Por su parte, decidieron votar en contra los concejales Alfredo Ramos, Simón Pérez, Carlos Andrés Ríos, Marcela Ramírez, Daniel Duque y Sebastián López.