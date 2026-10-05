Indignación por perro que murió atropellado en La Unión, Antioquia: conductor se fugó

El animal era conocido por comerciantes del sector y el momento en que el vehículo le pasa por encima quedó registrado por una cámara de seguridad cerca del parque principal.

“Por andar grabando”: dos policías atropellan un perro y se caen de su moto; el video causa polémica

Gran indignación se ha generado en La Unión, Antioquia, tras la muerte de un perro que fue atropellado por una camioneta durante la mañana del sábado 3 de octubre. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y ya es conocido por las autoridades locales.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el animal permanecía sobre una vía en inmediaciones del parque principal cuando fue alcanzado por una camioneta blanca de doble cabina.

Tras el impacto, el perro quedó gravemente herido y el vehículo continuó su recorrido como si nada hubiera pasado.

El caso fue difundido inicialmente a través de distintas cuentas de X, donde se publicó el video y se preguntó a la comunidad si alguien podía reconocer la camioneta involucrada.

El animal era conocido por habitantes y comerciantes de la zona, quienes, según la información entregada sobre el caso, acostumbraban alimentarlo y brindarle cuidados.

Su muerte provocó rechazo entre ciudadanos, especialmente por las circunstancias registradas en las imágenes y porque el vehículo no se detuvo inmediatamente después del atropellamiento.

Perro murió tras ser atropellado en La Unión, Antioquia el pasado sábado 3 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Denuncias Antioquia

Autoridades ya identificaron la camioneta

La Administración Municipal de La Unión informó que las autoridades ya lograron identificar el vehículo involucrado a partir de las imágenes y otros elementos disponibles.

La Alcaldía y la Policía adelantan las acciones correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar quién conducía la camioneta al momento del hecho.

El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá establecer las actuaciones correspondientes y determinar si existió alguna conducta sancionable.

Las autoridades también han manifestado su rechazo frente a cualquier situación que pueda constituir maltrato animal y señalaron que será necesario esclarecer las circunstancias exactas del atropellamiento antes de determinar responsabilidades.

Por ahora, la grabación se convirtió en una de las principales piezas conocidas del caso y permitió avanzar en la identificación del vehículo.

Mientras continúa la investigación, habitantes de La Unión esperan que se establezca qué ocurrió con el animal y qué responsabilidad podría existir por parte del conductor.

Las autoridades reiteraron además el llamado a proteger a los animales y a reportar oportunamente cualquier situación relacionada con presunto maltrato.