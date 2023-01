Interceptan un cargamento con más de 4.5 toneladas de alcaloides en el Pacífico colombiano

La Fuerza Naval del Pacífico interceptó un sumergible, cuando navegaba a alta velocidad con más de 4.5 toneladas de alcaloides. El operativo lo realizaron con ayuda de las cámaras de alta resolución de las aeronaves de la Fuerza Aérea, además, con información de inteligencia obtenida a través de cooperación internacional.

Según las autoridades, el cargamento tenía como destino a Centroamérica y, al parecer, pertenecía al grupo armado organizado residual ‘Estructura 30 Rafael Aguilera’, que tiene nexos con el Cartel de Sinaloa en México.

Carlos Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, sostuvo que “esta operación afecta significativamente las finanzas de las estructuras criminales. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones navales para negar el uso ilícito del mar”.

Así las cosas, este sería uno de los cargamentos de droga incautados más grandes de los últimos meses en el país. Hace apenas tres semanas, en operaciones adelantadas en esta zona del país, fueron incautados cargamentos de cocaína avaluados en 110 millones de dólares en el mercado ilegal internacional.

El presidente Gustavo Petro anunció la incautación de cuatro toneladas de cocaína en la ciudad de Cartagena. - Foto: Twitter Petrogustavo

Inicialmente, los uniformados ubicaron un depósito en el sector de Punta Ají, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, donde encontraron 41 costales y 20 paquetes sellados que contenían marihuana, los cuales pertenecerían a la disidencia de las Farc Jaime Martínez. En total, fueron hallados 1.558 kilogramos de este estupefaciente y no hubo capturas.

“La Armada de Colombia continuará desplegando todas sus capacidades, marítimas, fluviales, terrestres y aeronavales con el objetivo de asestar golpes a las estructuras narcotraficantes, negando el uso del territorio nacional para la producción y tráfico de drogas, una problemática transnacional que afecta la salud pública mundial y la seguridad nacional; así mismo, la Institución Naval invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad ilícita o sospechosa en las líneas gratuitas 123, 146 y 147 disponibles las 24 horas”, indicó la Armada Nacional.

Estas incautaciones contrastan, no obstante, con el anuncio que hizo hace menos de 15 días el propio presidente Gustavo Petro, en el sentido de que su gobierno permitirá que el campesino siga cultivando la hoja de coca mientras que la sustitución de cultivo funcione y así pueda según el jefe de Estado trasladarse definitivamente a una opción de cosecha lícita.

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro.

Y añadió en su declaración: “Los funcionarios públicos deben venir al territorio, claro que tenemos que sacar al campesino, tenemos que pasar a otras eras, la producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”.

“Nosotros no tenemos que fracasar, tenemos que construir la sociedad, me parecen pertinentes las propuestas de manera conjunta que se han presentado, por ejemplo una, si un campesino cultivador de coca no quita su cultivo porque no sabe que le espera, por ejemplo el hambre, si esa desconfianza no le permite dar el paso y observa un cambio estructural en el mercado de la cocaína mundial, porque cambiaron los dueños del narcotráfico, no son colombianos, ya son organismos poderosos y un Pablo Escobar palidecería, se debe buscar la solución”, subrayó Petro.

Presidente Petro anuncia la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Cartagena

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este jueves 20 de octubre la incautación de cuatro toneladas de cocaína en la ciudad de Cartagena y la detención de 30 personas por el hecho.

“La compañía antinarcóticos del control portuario de Cartagena ha logrado decomisar 4 toneladas de Cocaína. 30 detenidos”, dijo a través de Twitter.

Posteriormente, el mandatario envió un mensaje a los narcotraficantes y les señaló dos caminos: “O la represión o el acogimiento a la justicia”.

“La interdicción funciona y los dueños del capital narcotraficante deben pensarlo. O la represión o el acogimiento a la Justicia para cesar el negocio”, escribió Petro.