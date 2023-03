El conductor invadió el carril contrario y colisionó con un particular en una calle de la ciudad.

La amenaza de un taxista de Medellín al que no le dieron vía: “Soy capaz de irme la cuarta vez para la cárcel”

Otro taxista protagonizó un hecho de intolerancia en las calles de la capital de Antioquia, luego de colisionar con un vehículo particular. La escena quedó registrada en un video que se difunde ampliamente en las redes sociales y es reprochada por varios ciudadanos.

Sin previo aviso, el carro amarillo invadió el carril por donde estaba circulando el particular y tomó la delantera. En ese momento hubo reclamos desde ambas cabinas. Metros más adelante, el conductor que encabezaba el recorrido frenó de manera abrupta.

En efecto, el automotor se le fue encima. En ese instante el taxista descendió para cuestionar la supuesta imprudencia que él mismo causó y tildó al chofer de grosero, quien se mantenía sentado en su puesto, mientras lidiaba con el manoteo y las afirmaciones.

Le empezó diciendo que, si sacar la mano y hacer gestos con el rostro desde la ventada no eran suficientes para que le cediera el paso en la vía, reemplazando las luces intermitentes de las direccionales. La contra pregunta desató la furia: “¿Dónde está aprendiendo eso?”.

Cuánta tolerancia hay q tener en las diferentes vías pic.twitter.com/BZ6frJ7O6m — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 7, 2023

De inmediato lanzó palabras de alto calibre, lo acusó de hacer el daño y lo intimidó con la siguiente frase: “¿Nos vamos a dañar la tarde?, ¿usted no tiene familia? Te dejo estirado y me hago encanar. Deja de ser maleducado”, comentó el taxista. La discusión no paró ahí.

Luego pateó la parte delantera del vehículo particular, sumando más insultos. También le planteó a su contrincante que ya había estado detenido y no tendría problema en volver a estarlo, en dado caso de tomar acciones violentas contra él y recibir una denuncia.

“Yo he estado tres veces encanado y soy capaz de irme la cuarta vez para la cárcel, mal educado. ¿Cómo será en un carro chimba?”, agregó. El otro conductor retrocedió del lugar donde ocurrieron los hechos y aceleró, dejando en la parte de atrás al protagonista.

Una vez se publicó la grabación en internet, los comentarios de juicio no han parado. La mayoría expresa malestar por la actitud que tuvo el taxista y citan otros eventos violentos en los que el gremio se ha visto involucrado en Medellín y en el Valle de Aburrá.

Además, las redes sociales han registrado en las últimas horas varios incidentes que dan cuenta que la intolerancia está desbordada en las calles de la capital de Antioquia. Las personas están recurrieron a las acciones violentas para tomar justicia por mano propia.

En su mayoría, las emergencias que se reportan vinculan a conductores que con golpes e intimidaciones tratan de resolver las discusiones que se podrían tramitar de manera pacífica. Los usuarios advierten que estos comportamientos se están multiplicando.

Son varios los ejemplos que hoy toman fuerza para alertar sobre esta situación. Hace unas semanas, dos hombres tuvieron una dificultad mientras se movilizaban en sus respectivos vehículos por una calle ubicada en el sur de la ciudad de Medellín.

Uno de los protagonistas fue un taxista que descendió del carro con un puñal en la mano y amenazó con lesionar a la persona que tenía al frente, un funcionario de una reconocida empresa de servicios públicos. Ambos resolvieron irse a los puños como solución.

La pelea tuvo lugar en una esquina que es regulada por un semáforo. La escena se extendió por varios minutos y, ante la demora, los demás conductores estaban impacientes. Con pitos y gritos les pidieron superar el altercado prontamente.

“Cálmese, cálmese ya”, dijo el ciudadano que captó con su celular el momento que ha sido reprochado ampliamente en internet. En la publicación el común denominador de las opiniones es una preocupación por el comportamiento de los actores viales.

Varios sugieren que las personas tomaron las calles de la ciudad como un cuadrilátero de boxeo. También piden un mayor control por parte de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad para frenar estas acciones, al igual que promocionar la tolerancia en las vías.