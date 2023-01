La Policía recogió indumentaria y abandonó a 8.000 personas en Antioquia, denuncian autoridades locales

El 31 de diciembre de 2022, la casa donde se acomodó la Policía Nacional para proteger a los habitantes del corregimiento de San José de Urama del municipio de Dabeiba, Antioquia, amaneció vacía. Los 17 uniformados recogieron los corotos y dejaron sin seguridad a las 8.000 personas que cuidaban, según lo denunció la administración local.

Sin informar al alcalde ni a la comunidad, se fueron del territorio. Al parecer, la decisión de abandonar el territorio que custodiaban desde el año 2017 se debe a que la institución no cuenta con una propiedad que se adapte a las necesidades para prestar el servicio. Ellos estaban residiendo en un inmueble no oficial y que está lleno de fallas estructurales.

Imagen de referencia del corregimiento San José de Urama de Dabeiba, Antioquia. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Dabeiba.

Aunque en el sector ya no hay rastro de organizaciones delincuenciales que amenacen el orden público, como sí ocurrió en el pasado, a las comunidades las inundó la preocupación cuando observaron que los policías desocuparon la subestación. Salieron y dejaron la puerta abierta sin dar argumentos, así lo hizo saber la Alcaldía al Ministerio de Defensa.

Entre el mar de preguntas y especulaciones, se creyó que los uniformados salieron corriendo ese sábado porque serían víctimas de un atentado terrorista. En consecuencia, hubo revuelo en el corregimiento mientras esperaban la llegada del 2023, fecha en el que el licor crea convulsiones en la calle y, por lo general, se requiere a las autoridades.

Tuvieron que pasar varias horas del pasado 31 de diciembre para que al despacho del alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego Durango, llegaran los argumentos de la Policía Nacional. En conversación con SEMANA, detalló que las respuestas fueron incomprendidas porque nada justifica el supuesto abandono del que serían víctimas.

“Fueron retirados sin explicación alguna. No le dijeron a nadie. Esto, lógicamente, crea una cantidad de preguntas. Nadie tiene una explicación. El comandante nos dice que había que hacer unas reparaciones y, oficialmente, ese puesto no figura como una estación de Policía, pero llevamos cinco años así”, comentó el mandatario local.

Una vez se recibió la queja en el Ministerio de Defensa, se programó una reunión de carácter urgente en la Gobernación de Antioquia. En esa conversación, la institución respondió que los uniformados no pueden habitar un espacio donde no cuenten con las garantías de seguridad y estar en un territorio que no tiene una subestación certificada.

Fachada de la vivienda donde prestaba el servicio la Policía Nacional en el corregimiento de San José de Urama en Dabeiba, Antioquia. - Foto: Cortesía: API.

El comandante de la Policía Nacional en el Urabá, coronel Óscar Cortés, aseguró que los hombres necesitan cambios en la infraestructura que los recoge en el corregimiento de San José de Urama. Sin embargo, advirtió que los habitantes no estarán solos y que se están tramitando las diferencias con la administración para poder retornar a las veredas.

Precisamente, uno de los acuerdos que se alcanzó en el encuentro de este 3 de enero fue agilizar la asignación de recursos para poder edificar un espacio digno para la Policía Nacional, pero que cuente con los requisitos mínimos para salvaguardar la vida de las personas que prestan el servicio en esta zona del departamento de Antioquia.

De momento, se confirmó que la Alcaldía tiene la intensión de comprar un predio en la cabecera del corregimiento, pero el trámite está enredado. Desde hace varios años, el inmueble que escogieron está en pleitos de sucesión porque es producto de una herencia. Se espera que en las próximas semanas se pueda hacer la inversión.

El Ejército Nacional está operando en el sector, por lo que la seguridad de los habitantes de San José de Urama no está en riesgo. No obstante, el alcalde Leyton Urrego Durango advirtió que no alcanzan a cubrir cada una de las tareas que desempeñaron hasta este 31 de diciembre de 2022 los uniformados de la Policía Nacional, aunque esperan el retorno.