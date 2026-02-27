Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín impone orden en Manrique: 200 vehículos a los patios para frenar el caos en la vía pública

La administración aseguró que los operativos van a continuar para garantizar la seguridad y el orden.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de febrero de 2026, 9:47 p. m.
La Alcaldía confirmó los operativos para evitar el desorden vehicular el 26 de febrero.
La Alcaldía confirmó los operativos para evitar el desorden vehicular el 26 de febrero. Foto: Getty Images

En Medellín se llevó a cabo un operativo en el corredor de transporte público Metroplús en los sectores de Manrique y Aranjuez donde fueron inmovilizados al menos 100 vehículos, incluyendo motos y automóviles, y se impusieron unas 150 multas de tránsito con el fin de garantizar el orden y la seguridad.

Así lo confirmó la Alcaldía de Medellín el pasado jueves, 25 de febrero, que aseguró que en la operación participaron alrededor de 220 policías, 50 soldados y al menos 50 personas de la administración distrital.

La Alcaldía detalló que en la operación, en la calle 45, “se realizaron traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP), se efectuaron siete incautaciones y ocho sensibilizaciones por ocupación indebida del espacio público, además del cierre de establecimientos que incumplían la normatividad”.

Movilidad en Medellín. Imagen de referencia.
Los operativos se llevaron a cabo durante cuatro días seguidos. Foto: Alcaldía de Medellín.

En el comunicado oficial de la Alcaldía se amplió que las acciones policiales tuvieron lugar durante los últimos cuatro días.

Medellín

En Sogamoso, donde decretaron pico y cédula para la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, un adulto mayor tuvo que recurrir a la fuerza para ser atendido

Medellín

¿Cuánto está costando moverse en taxi en Medellín este 2026? Estas son las tarifas que ya se están cobrando en la ciudad

Medellín

Medellín se consolida en el radar global del turismo: historia de resiliencia y pujanza cultural

Medellín

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este viernes, 27 de febrero: esto pasará en la tarde y la noche

Medellín

EPM anuncia cortes de luz en varios municipios de Antioquia por mantenimiento este viernes 27 de febrero

Medellín

Restringen el paso de vehículos de más de 20 toneladas en vía alterna Medellín – Bogotá

Medellín

¿Qué es el diapirismo de lodo? El fenómeno tras la explosión del volcán en el Urabá antioqueño

Finanzas

Empresas en Medellín buscan talento en diferentes áreas: revise las ofertas

Medellín

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

Durante la semana, “se han impuesto más de 300 comparendos y se han inmovilizado más de 200 vehículos, en acciones orientadas a contrarrestar comportamientos irresponsables, invasión del carril exclusivo de Metroplús y ocupación indebida del espacio público”, asevera la administración.

¿Cuánto está costando moverse en taxi en Medellín este 2026? Estas son las tarifas que ya se están cobrando en la ciudad

“Queremos advertirles a todos los infractores que las malas conductas que quedaron grabadas en videos publicados en redes sociales serán sancionadas”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz.

“No vamos a ceder espacios a la ilegalidad ni al desorden. De igual forma, estamos evaluando nuevas medidas técnicas y tecnológicas para los corredores de La 45 y La 93 que podrían contribuir a contrarrestar estos malos comportamientos viales”, agregó el funcionario.

Metroplus de Medellín.
Las autoridades abordaron a los vehículos que obstruían un paso exclusivo del Metroplús. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

“Hicimos controles estrictos a motos y carros, sancionamos a quienes irrespetan las normas, incluidos los que invaden el carril exclusivo del Metroplús, y actuamos contra la ocupación indebida del espacio público y los negocios que no cumplen la ley”, complementó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, según el comunicado de la Alcaldía.

El Metro de la 80 avanza en Medellín y se consolida como uno de los megaproyectos de movilidad más ambiciosos de la ciudad

“Estos operativos seguirán siendo permanentes: aquí hay autoridad, orden y una decisión firme del Estado”, estableció el secretario.

Así las cosas, la Alcaldía aseguró que se mantendrá la presencia institucional en el corredor del sistema público en los sectores de Manrique y de Aranjuez y que, en caso de ser necesario, seguirán los operativos de movilidad para “regular, mejorar la convivencia y garantizar una movilidad segura”.

Más de Medellín

Alduto mayor irrumpe en sede de farmacia para reclamar la entrega de medicamentos en Sogamoso, Boyacá.

En Sogamoso, donde decretaron pico y cédula para la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, un adulto mayor tuvo que recurrir a la fuerza para ser atendido

Los taxis en Medellín ya aplican las tarifas 2026 tras la actualización oficial de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

¿Cuánto está costando moverse en taxi en Medellín este 2026? Estas son las tarifas que ya se están cobrando en la ciudad

Vista panorámica de Medellín, ciudad reconocida por National Geographic entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026, gracias a su transformación urbana, su oferta cultural y su crecimiento turístico.

Medellín se consolida en el radar global del turismo: historia de resiliencia y pujanza cultural

Lluvias en Medellín.

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este viernes, 27 de febrero: esto pasará en la tarde y la noche

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

EPM anuncia cortes de luz en varios municipios de Antioquia por mantenimiento este viernes 27 de febrero

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Restringen el paso de vehículos de más de 20 toneladas en vía alterna Medellín – Bogotá

Explosión en volcán de San Juan de Urabá.

¿Qué es el diapirismo de lodo? El fenómeno tras la explosión del volcán en el Urabá antioqueño

Los dos protagonizaron un nuevo cruce.

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

Noticias Destacadas