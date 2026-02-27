La Secretaría de Movilidad de Medellín impone orden en Manrique: 200 vehículos a los patios para frenar el caos en la vía pública

En Medellín se llevó a cabo un operativo en el corredor de transporte público Metroplús en los sectores de Manrique y Aranjuez donde fueron inmovilizados al menos 100 vehículos, incluyendo motos y automóviles, y se impusieron unas 150 multas de tránsito con el fin de garantizar el orden y la seguridad.

Así lo confirmó la Alcaldía de Medellín el pasado jueves, 25 de febrero, que aseguró que en la operación participaron alrededor de 220 policías, 50 soldados y al menos 50 personas de la administración distrital.

La Alcaldía detalló que en la operación, en la calle 45, “se realizaron traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP), se efectuaron siete incautaciones y ocho sensibilizaciones por ocupación indebida del espacio público, además del cierre de establecimientos que incumplían la normatividad”.

Los operativos se llevaron a cabo durante cuatro días seguidos. Foto: Alcaldía de Medellín.

En el comunicado oficial de la Alcaldía se amplió que las acciones policiales tuvieron lugar durante los últimos cuatro días.

Durante la semana, “se han impuesto más de 300 comparendos y se han inmovilizado más de 200 vehículos, en acciones orientadas a contrarrestar comportamientos irresponsables, invasión del carril exclusivo de Metroplús y ocupación indebida del espacio público”, asevera la administración.

“Queremos advertirles a todos los infractores que las malas conductas que quedaron grabadas en videos publicados en redes sociales serán sancionadas”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz.

“No vamos a ceder espacios a la ilegalidad ni al desorden. De igual forma, estamos evaluando nuevas medidas técnicas y tecnológicas para los corredores de La 45 y La 93 que podrían contribuir a contrarrestar estos malos comportamientos viales”, agregó el funcionario.

Las autoridades abordaron a los vehículos que obstruían un paso exclusivo del Metroplús. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

“Hicimos controles estrictos a motos y carros, sancionamos a quienes irrespetan las normas, incluidos los que invaden el carril exclusivo del Metroplús, y actuamos contra la ocupación indebida del espacio público y los negocios que no cumplen la ley”, complementó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, según el comunicado de la Alcaldía.

“Estos operativos seguirán siendo permanentes: aquí hay autoridad, orden y una decisión firme del Estado”, estableció el secretario.

Así las cosas, la Alcaldía aseguró que se mantendrá la presencia institucional en el corredor del sistema público en los sectores de Manrique y de Aranjuez y que, en caso de ser necesario, seguirán los operativos de movilidad para “regular, mejorar la convivencia y garantizar una movilidad segura”.