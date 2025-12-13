¿Llueve o no llueve? Este es el pronóstico del clima para la final Nacional vs Medellín de esta tarde

Esta tarde, desde las 5:00 p.m., se jugará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, la final de la Copa Bet Play entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

El evento deportivo promete ser una fiesta. “Me emociona saber que trabajamos con el fútbol en paz, y que por supuesto nos tenemos que respetar entre ambas hinchadas, gane quien gane, la copa se queda en casa”, dijo el alcalde Fico Gutiérrez.

“Un favor muy grande, mucho respeto en el estadio, buen comportamiento, no hay necesidad de dañarnos la fiesta ni convertir la emoción en pelea. Disfrutemos estos clásicos en paz”, agregó.

La seguridad está lista, y los equipos definieron sus convocados. Por el lado verde, están David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Alfredo Morelos, entre otros.

Por el lado del Medellín, también tiene lista su escuadra: Washington Aguerre, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Brayan León Muñiz y el argentino Francisco Fydriszewski.

Medellín empató con Santa Fe y es nuevo líder de la Liga BetPlay. En la imagen Francisco Fydriszewski, figura del poderoso. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Los que aún tienen dudas son los aficionados. No saben si llevar o no al estadio su carpa, para evitar mojarse con la lluvia o un paraguas.

Pues bien, el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) emitió un pronóstico de clima para este fin de semana, el cual orienta a los paisas sobre qué hacer en la final de esta tarde.

Para el Norte del Valle de Aburrá, aunque habrá un día cálido, se espera nubosidad en la tarde y en la noche, aunque con baja probabilidad de lluvias.

Para el sur, también se espera un día cálido, con nubosidad en la tarde y en la noche, aunque con baja probabilidad de lluvias.