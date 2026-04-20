La muerte de una pareja de adultos mayores en el centro de Medellín ha generado conmoción y múltiples reacciones en la ciudad.

El hecho ocurrió en el barrio Boston, en la comuna La Candelaria, donde un hombre de 68 años y su esposa, de 65, perdieron la vida tras caer desde un edificio del conjunto residencial Andalucía, en circunstancias que son materia de investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Jaime Alberto Ramírez, instructor deportivo y pensionado de la Universidad Nacional sede Medellín, y María Eugenia Álvarez.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la pareja atravesaba una difícil situación económica marcada por deudas que, con el paso del tiempo, se volvieron insostenibles. Incluso, según versiones preliminares, se habrían visto obligados a vender su vivienda en medio de la crisis que enfrentaban.

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En diálogo con SEMANA, una fuente de la Policía Metropolitana de Medellín aseguró que, tras las primeras indagaciones, todo indica que se trató de una decisión tomada por ambos.

“Las condiciones en las que ocurrieron los hechos y los elementos recolectados permiten establecer que la pareja decidió quitarse la vida”, señaló la fuente.

El caso se registró el pasado 17 de abril y, según los reportes conocidos, el hombre se lanzó primero y posteriormente lo hizo su esposa.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar los actos urgentes y adelantar la recolección de información que permita esclarecer completamente lo sucedido. Entretanto, se activaron rutas de acompañamiento psicológico para los familiares, quienes enfrentan el impacto emocional de lo ocurrido.

Ante lo sucedido, para la comunidad, nuevamente queda en evidencia las dificultades que enfrentan muchos adultos mayores en el país, especialmente cuando deben lidiar con deudas, ingresos limitados y problemas de salud.

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Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar todos los detalles del caso, mientras desde distintos sectores se insiste en la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la población mayor.

Pronunciamiento de la Universidad tras la muerte de Jaime Alberto Ramírez

Tras conocerse lo sucedido, la institución en la que laboró el hombre fallecido dio sus más sentidas condolencias a la familia por medio de un comunicado en redes sociales.

“Jaime Alberto estuvo ligado durante 44 años a los procesos deportivos y lúdicos en la Sede Medellín. Desde allí acompañó y motivó a varias generaciones, aportando a la formación profesional y humana de cientos de integrantes de la comunidad universitaria“, se lee en la publicación.