La intervención se llevó a cabo en la finca La Aguadita, en la vereda San Pablo, como parte de las acciones de control que adelanta el Distrito para verificar que las construcciones cumplan las normas urbanísticas.

¿Por qué fueron suspendidas las obras?

Durante la jornada, las autoridades encontraron 17 obras que no contaban con licencia urbanística, por lo que se procedió a imponer los respectivos sellos de suspensión.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con apoyo de otras dependencias del Distrito y de la Policía.

También se realizaron 18 remociones de materiales y siete entrevistas relacionadas con el control de las construcciones.

Además, las autoridades identificaron 39 edificaciones que serán objeto de informes técnicos, para determinar si existen comportamientos contrarios a las normas urbanísticas.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la inspección fue la ubicación de algunas construcciones en un sector cercano a la quebrada La Calima.

Según la información reportada por las autoridades, el área corresponde a un sector con uso general de suelo rural agroforestal y cuenta con restricciones relacionadas con la construcción cerca de fuentes hídricas.

“Al ser Altavista un pulmón verde y punto de producción de aguas para la ciudad, es una zona geoestratégica para Medellín; es muy importante proteger cada zona, pero sobre todo a cada habitante”, explicó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez a ElColombiano.

Esto significa que las 39 edificaciones que quedaron bajo revisión no fueron declaradas automáticamente ilegales.

Imagen intervención en construcciones de Altavista en Medellín Foto: Cortesía Alcaldía. API

Protección a zonas rurales

Ahora deberán adelantarse las verificaciones técnicas correspondientes para establecer si cumplen o no las normas aplicables.

El operativo hace parte de los controles que Medellín viene reforzando en Altavista ante el crecimiento de construcciones y las posibles afectaciones sobre zonas rurales y ambientales del corregimiento.

La intervención se suma a otra realizada recientemente en la vereda San José del Manzanillo, donde las autoridades recopilaron información sobre 55 edificaciones que también quedaron bajo indagación técnica.

De esta manera, la Alcaldía demuestra su interés en supervisar las obras que se desarrollan de forma ilegal en este lugar.

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Altavista es considerado por la Administración Distrital como un territorio de importancia ambiental para Medellín, por lo que los controles buscan evitar que se adelanten construcciones sin cumplir con las normas urbanísticas.

Por ahora, el balance de esta intervención deja 17 obras suspendidas por falta de licencia urbanística y 39 edificaciones que deberán pasar por revisión técnica.