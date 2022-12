Mexicano muerto en Medellín era un abogado que trabajaba en Estados Unidos; esta es la historia

SEMANA conoció la historia del mexicano que murió en el barrio Las Granjas, sector Manrique, de Medellín, el pasado 20 de diciembre a las 7:00 de la noche. Era un prestigioso abogado, del estado de California, Estados Unidos. José Juan Nevárez Ontiveros, de 43 años, residió en Golden State, Estados Unidos, durante 20 años, pero se encontraba en la capital antioqueña capacitando a algunos profesionales del área del derecho.

Uno de sus amigos abogados comentó que se estaba quedando en el apartamento del amigo, donde desde hace varios días se venía haciendo un tatuaje de su mamá. Sin embargo, desmintió que él consumiera drogas, debido a que dejó claro que era un hombre respetuoso y sin adicción alguna. Precisamente, este viernes viajaba a México para reencontrarse con su familia para pasar las festividades de diciembre.

“Estuve tratando de comunicarme con él desde el sábado por la mañana. Me respondió el domingo que me llamaría. Y luego no me llamó. Seguí con él. Me envió un pin de Google Maps con su ubicación el domingo. El martes me envió el mensaje de voz alrededor de las 2:00 p. m. Y murió cerca de la medianoche del martes”, comentó el amigo, de quien reservamos su nombre.

Además, este prestigioso abogado había fundado en 2013 la empresa de abogados Golden State LDA, en la cual brindaba asesorías legales en inglés, español y francés. Pero su sede principal estaba en Fairfield, California. Su residencia estaba en Napa, a una hora de San Francisco, Estados Unidos.

Cabe recordar que, al parecer, minutos antes de que lo encontraron sin signos vitales estaba consumiendo licor y algunas sustancias alucinógenas, hechos que se registraron específicamente a las 12:14 de la madrugada en la carrera 39B con la calle 84.

De acuerdo con la versión que dieron los vecinos a las autoridades, el hombre al haber ingerido licor y sustancias alucinógenas le pide el favor a un vecino de que le comprara un medicamento para el guayabo.

El hombre de inmediato se lo tomó y se recuesta en uno de los muebles de su vivienda. Al rato lo ven en mal estado de salud y es cuando llaman a la línea de emergencia para que lleguen al lugar de los hechos. Posteriormente hace presencia una ambulancia y varios uniformados de la Policía, los cuales manifiestan que el señor ya estaba sin signos vitales. Sin embargo, las causas de la muerte son motivo de investigación.

Con base en las estadísticas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, en lo que va corrido del año han muerto violentamente 25 extranjeros. En su mayoría, las víctimas son ciudadanos de Venezuela. Mientras que otros dos casos se reportaron en el resto de los municipios que integran el Valle de Aburrá.

En 2021 la cifra fue de 19 muertes, conforme a las estadísticas publicadas por la Personería del Distrito. Dos fueron catalogados por las autoridades judiciales como homicidios, tres suicidios, dos productos de procedimientos estéticos, uno por sobredosis de estupefacientes y otro en un accidente de tránsito. Los demás siguen en estudio.

Otro caso: investigan la muerte de un ciudadano estadounidense en Medellín

El pasado 11 de octubre de 2022, una llamada ingresó al sistema de emergencia de la Policía Nacional en Medellín, donde advirtieron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el barrio Belén. Dentro de una residencia encontraron el cadáver de un ciudadano estadounidense de 56 años. La Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones del caso.

La extraña desaparición de Nicolas Vicent Flattes alarmó a los vecinos, dado que se había perdido del mapa desde la semana pasada. De acuerdo con las versiones recogidas por las autoridades, los vecinos describieron que el hombre no respondía a los llamados. Fue un fuerte olor que salía de su residencia lo que despertó la preocupación en el sector.

Una vecina tomó la decisión de ingresar al apartamento que el americano había alquilado desde el pasado 22 de septiembre. Ella lo encontró tendido dentro del inmueble y luego llamó a la Policía para que acudieran al sitio. Minutos después llegaron a corroborar la escena los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación del ente de acusación.