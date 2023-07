Misterio en Antioquia: camión cayó al río Cauca y se desconoce el paradero del conductor

El camión quedó varado en medio del extenso afluente y, en una primera inspección, los organismos de socorro no identificaron cuerpos atrapados. En la zona tampoco se da cuenta del paradero de la persona que iba manejando el vehículo.

Por esto, las autoridades les piden a los conductores que la utilizan extremar las medidas de precaución y respetar las normas como no adelantar en sitios no permitidos y no exceder los límites de velocidad.