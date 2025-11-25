Navidad en Medellín 2025 | Los 61 puntos disponibles para contemplar uno de los alumbrados más tradicionales y admirados cada año

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que este 28 de noviembre de 2025, a las 6:00 p.m., encenderá en Parques del Río los alumbrados navideños de este 2025.

Ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25 mil figuras tejidas por 150 artesanas y artesanos, cabeza de familia, dan vida a “En Navidad, Medellín te quiere”, los Alumbrados EPM que este año rinden homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de servicio de EPM, a través de sus personajes, símbolos y tradiciones decembrinas.

“Esperamos que la gente de Medellín salga a disfrutar de los recorridos y que visitantes de todo el país nos acompañen. Se proyecta la llegada de aproximadamente 225 mil turistas extranjeros en diciembre y 190 mil en enero”, destacó Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, durante la presentación de los alumbrados EPM, el 7 de noviembre de 2025.

“En su edición 58, los alumbrados se unen a la celebración por los 350 años de fundación de Medellín y los 70 años de EPM, con su gente, quienes con su trabajo han hecho posible llevar agua potable, saneamiento, energía, gas natural y nuevas soluciones a millones de hogares, haciendo que la magia de los servicios públicos sea una realidad, todo ello en un ambiente decembrino”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Los alumbrados de Medellín de 2025, que fueron tejidos a mano por 150 artesanas, madres cabeza de familia | Foto: Foto suministrada a SEMANA por EPM

Los alumbrados EPM en Medellín fueron tejidos a mano por 150 artesanas, madres cabeza de familia, quienes con maestría dieron vida a 25 mil figuras, con tamaños que oscilan entre 1 metro y 30 metros de alto, distribuidas por 61 puntos de Medellín, entre parques, calles, avenidas, barrios y los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena y el nodo central del río Medellín.

En total, 8 millones de bombillas fueron empleadas en la fabricación de la decoración que ya está siendo montada por las cuadrillas de EPM, en una tarea silenciosa, con el fin de no alterar la cotidianidad de la capital antioqueña y sorprender a la comunidad, el viernes 28 de noviembre, día del Ritual de Encendido, que se hará, como es tradición, en Parques del Río.

Un equipo de 440 personas, entre diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros, artesanos, soldadores, electricistas, montajistas y conductores hacen parte del equipo de los alumbrados navideños que trabajan en la “Fábrica de los Sueños”, la sede de EPM donde los trazos de papel se convierten en imágenes majestuosas.

“Los Alumbrados EPM dinamizan la economía, generan oportunidades de empleo e incentivan que miles de personas viajen a la ciudad a recorrerlos”, destacó Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM.

La ruta de la luz en Medellín

Este año, los Alumbrados EPM de Medellín se pueden ver en el Paseo del Río y Parques del Río, el centro, los parques principales de las 16 comunas, la avenida Las Palmas, la carrera 70, Carabobo en el recorrido del tranvía y otros espacios con amplia afluencia de visitantes.

1. Paseo del Río y Parques del Río

El nodo central de los Alumbrados EPM se extiende por cerca de 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. La decoración en el Paseo del Río está ubicada en el costado oriental. El hilo conductor de este recorrido son los siete cerros tutelares de Medellín: Las Tres Cruces, Nutibara, La Asomadera, Pan de Azúcar, El Volador, El Picacho y Santo Domingo acompañado por un hermoso jardín colgante sobre el cauce del rio.

El recorrido está organizado en cuatro tramos temáticos, así:

Tramo uno de los Alumbrados

▪ Va del Puente de Guayaquil hasta la avenida Guayabal. Este trayecto, en el que se rinde un homenaje a Medellín por sus 350 años y a EPM por sus 70 años, inicia con un Árbol de Navidad, de 25 metros de alto, adornado con orquídeas moradas y una orquídea dorada en su punta. El Árbol ofrece una experiencia inmersiva. En su interior, los visitantes pueden ver proyecciones alusivas a la Navidad.

▪ En este recorrido se destacan varios elementos representativos de la historia y la identidad de Medellín. Una de las escenas alude al nacimiento del río Medellín, punto de partida simbólico del trayecto. El puente de Guayaquil se convierte en la “Casa Pelton”, un homenaje a las turbinas Pelton y a la generación de energía de EPM.

Más adelante, el Castillo Escudo Medellín, inspirado en el escudo heráldico de la ciudad, se impone con sus 11,45 metros de altura, 7,50 de ancho y 7,50 de profundidad; en su interior, los visitantes pueden ingresar y conocer la historia de la capital antioqueña. Finalmente, el recorrido culmina con la representación del cerro de Las Tres Cruces.

▪ Avanza el desplazamiento con un tramo en el que se destacan símbolos de EPM y sus 70 años, entre ellos: la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, un camión especial combinado de presión-succión; el agua potable de EPM, que se puede tomar directamente de la canilla; y una torre de energía, de tamaño real, de 30 metros de alto, con una cuadrilla de trabajadores y decorada con motivos navideños. Este trayecto se complementa con dos imágenes de los cerros tutelares: Nutibara, con su Pueblito Paisa, y La Asomadera.

▪ En este mismo recorrido se rinde un homenaje a la Fuerza Pública de Colombia y se incluyen algunos símbolos de Medellín como: el guayacán amarillo florecido, la escultura “Torso de Mujer”, conocida popularmente como “La Gorda”, del maestro Fernando Botero; el Edificio Coltejer, la Catedral Metropolitana, el Centro Administrativo La Alpujarra, el cerro Pan de Azúcar y un tributo al sistema metro.

Tramo dos de los Alumbrados

Esta parte se extiende entre la avenida Guayabal y el puente de la calle 33. En este espacio se hace un reconocimiento a la cultura e identidad de Medellín. El trayecto se abre con figuras de los cerros El Volador (mirador natural de aves) y El Picacho; continúa con una experiencia inmersiva en un carriel paisa, de 11 metros de alto, 18.5 metros de ancho y 6 metros de profundidad, que en su interior ofrece un espectáculo de luces; la Feria de las Flores está presente con los silleteros, trovadores y una chiva decorada con silletas; también se puede apreciar el metrocable subiendo al barrio Santo Domingo.

Tramo tres de los Alumbrados

▪ El río Medellín luce un jardín colgante inspirado en la Feria de las Flores, con un espectacular techo luminoso compuesto por 9.121 flores hechas a mano, que recorren toda su extensión. Entre ellas se destacan: orquídeas, botones de oro, clavelinas, siemprevivas, San Joaquines, pensamientos, cartuchos y aves del paraíso.

Cada flor cuenta con una programación electrónica que crea un vibrante juego de luces multicolor, llenando de movimiento y vida el paisaje. La decoración se complementa con figuras monumentales colgantes de guacamayas rojas, colibríes, mariposas, abejas y libélulas que realzan la belleza natural del entorno.

Tramo cuatro de los Alumbrados

▪ Este recorrido, ubicado entre el puente de la calle 33 y el Edificio EPM, en su costado occidental, está dedicado a las tradiciones decembrinas.

▪ Esta parte de la ruta de la luz comprende un Pesebre, de 12 metros de alto, 10.60 metros de ancho y 5.63 metros de profundidad, que permite rodearlo; así como tres figuras monumentales de los Tres Reyes Magos, de 7 metros de ancho por 6 metros de profundidad y 3.40 metros de alto. Las figuras están ambientadas con flores.

▪ En el tramo 4 hay un stand de celebración por los 350 años de Medellín y los 70 años de EPM, con su respectiva torta de cumpleaños.

▪ En otra escena se hace una representación de la Navidad en los barrios, con sus rituales y celebraciones decembrinas, entre ellas: las velitas, decoración de las casas, las cadenetas de colores en las calles, los dulces navideños y la alegría de los niños con los “traídos”.

▪ El recorrido por el río culmina en el “Domo de la Navidad”, ubicado en la Plaza de la Niebla de Parques del Río. En su interior, los visitantes disfrutan un espectáculo de video mapping que celebra los 70 años de EPM, combinando tecnología, luz y sonido.

Este gran espectáculo de innovación se presentará de manera gratuita, con varias funciones cada noche, a lo largo de los 46 días de exhibición.

▪ El Edificio EPM está iluminado con luces robóticas, que lo convierten en una estructura multicolor. Por su parte, el Cubo (auditorio Himerio Pérez) ofrece

proyecciones láser. Esta magia navideña la completa la fuente “La Vida”, que como

es tradicional, ofrece su espectáculo robótico de agua, luz y color.

2. Centro de Medellín, ruta tradicional

▪ El Parque de Bolívar, cuna de los Alumbrados EPM, tiene una decoración aérea alusiva a la noche de las velitas.

▪ La avenida La Playa está decorada entre el teatro Pablo Tobón Uribe y Junín. El recorrido tiene nueve pasacalles, de 3.50 metros de alto por 11.67 metros de anchos, decorados con detalles relacionados con los 350 años de Medellín, los 70 años de EPM, la Navidad en los barrios de Medellín, la Feria de las Flores y los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena. Complementa la iluminación una cortina de flores que se extiende por todo el recorrido.

▪ En el cruce de la avenida Oriental con la Playa se puede admirar una figura monumental, de 24 metros de alto, que honra las tradiciones de los barrios de Medellín y sus celebraciones navideñas.

▪ En la Plaza Botero se ubica un Árbol Navideño, de 24 metros de alto, decorado con hermosas orquídeas, similar al que está en el Paseo del Río.

▪ El Parque San Antonio tiene una iluminación denominada “Cielo de Navidad”, con figuras de estrellas y pendones decorados con bolas navideñas.

▪ El recorrido del Tranvía, en Ayacucho, se iluminó con pendones de flores luminosas.

3. Espacios turísticos

▪ La avenida Las Palmas ofrece un jardín multicolor, que resalta a Medellín como ciudad de las flores. La carrera 70 se transforma en un carnaval de flores, con pendones que llenan los espacios de luces y color.

▪ El cerro Nutibara, en su sendero al Pueblito Paisa, fue decorado con estrellas, copos, flores, renos y pinos.

▪ El Parque Lleras está adornado con 78 figuras, entre renos, pinos y esferas navideñas, bajo el concepto “Brillo Navideño”.