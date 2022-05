Niña emberá fue abusada sexualmente en resguardo indígena de El Bagre, Antioquia

Según información de la Personería de El Bagre, una menor de 9 años fue abusada sexualmente en el resguardo indígena de la comunidad Emberá Katío, asentados en la reserva natural Tutifruty de la vereda La Sola, del municipio ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con información preliminar la niña fue abusada por su tío, al conocerse la situación, se activó una ruta de atención con la Comisaría de Familia y la menor fue atendida en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre donde permaneció en observación médica durante dos días.

“Es una situación un poco compleja porque la menor de edad no habla español, entonces fue su hermanita quien la apoyó en esa situación para dar a entender los hechos”, explicó Juan Gabriel Rodríguez, personero del municipio.

La Comisaría de Familia informó que este caso ya se encuentra en disposición de la Fiscalía para que se inicie toda la investigación correspondiente. “Es un tema complejo de abordar ya que se trata de una zona rural, pero lo importante es tener identificado al victimario y así tomar las medidas correspondientes”, comentó el personero.

Las autoridades hacen el llamado a las comunidades para denuncien estos casos. Mientras tanto, los hechos siguen siendo materia de investigación.

Murió el bebé de 19 meses víctima de abuso sexual tras 9 días en una UCI de Medellín

Otro caso de abuso sexual y maltrato infantil tiene consternados a los habitantes de la capital antioqueña, tras conocerse el fallecimiento del menor de 1 año y 7 meses que llevaba 9 días luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

SEMANA informó sobre el estado crítico en el que se encontraba este bebé que llegó al centro médico con signos de violencia física, desnutrición aguda y posible abuso sexual, por parte de su padrastro.

Aunque fue intervenido de forma inmediata por el equipo médico, las lesiones comprometían su sistema neurológico, lo que ocasionó muerte cerebral, posteriormente, el menor falleció en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el reporte inicial, el padrastro trasladó a la víctima hacia el Hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello sin signos vitales. Los médicos lo reanimaron y lo remitieron de manera urgente a otro centro hospitalario de mayor nivel.

Al llegar al centro médico, el presunto victimario dio una versión inicial, manifestando que el menor habría caído en un balde sufriendo varias heridas, por lo que acudieron al lugar.

Una vez el personal médico diagnosticó las marcas de violencia, la Policía capturó al compañero sentimental de la madre para que responda por cometer supuestamente los delitos contra el menor. Sin embargo, de momento, la progenitora no ha sido vinculada a la investigación.

Ante esto, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Selma Patricia Roldán, aseguró que el protocolo de atención urgente se activó con base en la normativa, por lo que no habría irregularidades en el tratamiento de la denuncia.

¿Complicidad?

Según información preliminar, el menor era usado en las prácticas de mendicidad, su familia lo alquilaba a mujeres para que se dispusieran a realizar estas acciones en las calles en el municipio del norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades revelaron que los familiares y vecinos de la víctima habrían tenido conocimiento del maltrato físico, pero no los alertaron; “El ICBF reitera su llamado a no permitir ningún tipo de vulneración contra niños, niñas o adolescentes. La violencia hacia los menores de edad no se debe normalizar”.

Así las cosas, el Instituto de Bienestar Familiar invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de violencia que identifiquen a través de la línea 123 o en las Comisarías de Familia.