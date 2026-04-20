Paro indefinido en Mutatá: más de 900 estudiantes llevan tres años recibiendo clases en cantinas y bajo árboles

Este lunes, 20 de abril, se conoció que estudiantes y padres de familia del corregimiento de Pavarandó Grande, en jurisdicción de Mutatá en Antioquia, realizan un paro indefinido, pues llevan tres años y medio esperando la entrega de un colegio; así lo denunció en SEMANA Johana Salomé Carrascal, vocera de los padres de familia.

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La obra de la institución se encuentra inconclusa y los menores de edad reciben clases en condiciones indignas.

“Hemos realizado un paro indefinido en el municipio de Mutatá, específicamente en el corregimiento de Pabarandó Grande, donde hoy iniciamos un paro estudiantil indefinido por el incumplimiento en la entrega del colegio de Pabarandó”, denunció la mujer.

Asimismo, indicó que los estudiantes de todos los grados deben dar clases en cantinas que son alquiladas y que no cuentan con los espacios necesarios para la educación.

“Tenemos tres años con la construcción del colegio y nuestros hijos han tenido que estudiar en puestos de cantinas y debajo de los árboles. Tenemos pruebas de que los niños están en esas condiciones. Cuando hay aguacero, los niños no reciben clases y esto es inhumano”, aseguró Carrascal.

La mujer indignada contó que a ellos les ha tocado asumir tareas que no les corresponden para que sus hijos puedan estudiar.

“A las mamás nos toca madrugar a las 5:00 de la mañana para hacer aseo en los puestos de cantina o discotecas, para que ellos puedan recibir clase. Así llevamos ya tres años en esta misma situación, pero nadie resuelve”, agregó.

El colegio está sin terminar. Foto: Suministrado a SEMANA.

De igual manera, señaló que hay una deuda millonaria de los arriendos de estos lugares que las autoridades locales no quieren asumir y que ellos no tienen la capacidad de hacer.

“Tenemos una deuda porque se paga arriendo en esos locales. Ni la Alcaldía ni la fundación encargada del colegio quieren asumirla. Nos dijeron que nosotros, como padres, debemos pagar los 8.500.000 pesos que se deben por arriendo”, afirmó.

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La comunidad de este corregimiento en Antioquia le está pidiendo acciones inmediatas a las autoridades correspondientes. “El colegio no ha sido entregado, está prácticamente inconcluso, y no queremos seguir en esta situación”, sostuvo.

A continuación, los padres de familia las exigencias que le tienen a las autoridades de esta zona de Colombia.

Exigen respuesta de las autoridades. Foto: Suministrado a SEMANA.

Se espera que las autoridades se pronuncien frente a este paro indefinido en Mutatá, Antioquia.