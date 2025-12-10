Suscribirse

Peligroso disidente de las Farc escapó el Día de las Velitas de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde están los del Tarimazo de Petro

Pagaba una larga condena y le habían anunciado que le imputarían graves delitos además de una desaparición forzada.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 11:02 a. m.
Darío Arcadio Zapata Mazo, condenado a 35 años de cárcel, se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Darío Arcadio Zapata Mazo, condenado a 35 años de cárcel, se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. | Foto: Telemedellín y suministrado a Semana

Un preso se fugó usando una escalera y escalando muros el Día de las Velitas, el lunes 8 de diciembre, de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Su nombre es Darío Arcadio Zapata Mazo, quien, según denuncias de Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, es un peligroso disidente de las Farc capturado en Valdivia, norte de Antioquia.

Contexto: Los lujos de la cárcel donde se negocia la ‘paz total’ de Medellín: colchones ortopédicos, celdas con cerámicas y hasta piscina inflable

“Lo que sucedió en la cárcel de máxima seguridad es sumamente grave. Mientras los cabecillas de las estructuras criminales estaban haciendo marranadas, prendiendo velitas, licor y música, aprovechó para fugarse Darío Arcadio Zapata, conocido con el alias del Zorro o el Flaco”, dio a conocer en redes sociales la concejal, antigua fiscal contra las bandas criminales en Medellín.

Zapata Mazo, según se conoció, purgaba una condena de 35 años de cárcel por concierto para delinquir, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado.

Sin embargo, el detonante de su fuga, según conoció SEMANA, habría sido una imputación de cargos que tiene lista la Fiscalía en su contra, por el asesinato de ocho personas, entre ellos la desaparición forzada de un menor de edad.

“La gravedad de esto indica que en la cárcel de máxima seguridad las personas que están privadas de la libertad realmente no lo están, parece que estuvieran en un hotel donde suceden miles de irregularidades”, dijo Carrasquilla.

Según la concejal, en ese penal en el que también están los capos de las bandas más poderosas de Medellín, no hay controles, ni conteos a los presos.

“Las fuentes que tengo, y que ahora no los vayan a perseguir e intentar matar, me han contado que allá no se hace conteo, que no se hacen controles, que las puertas permanecen abiertas y cada uno puede pasar a los diferentes niveles de la cárcel de máxima seguridad, que inclusive en el sitio donde se dictan las clases duermen algunas personas que están privadas de libertad”, detalló.

Él salió simplemente por las oficinas donde atienden los abogados, como Pedro por su casa, colocando unas escaleras, escalando unos muros y, como no existen sistemas de seguridad (...), las cámaras no funcionan”, añadió.

| Foto: RTVC

La exfiscal también pidió que se investigue esta situación, pues asegura que capos como alias Douglas, Carlos Pesebre, Lindolfo, entre otros que hacen parte de la mesa sociojurídica del Valle de Aburrá en diálogos con el Gobierno Petro, cuentan con algunos privilegios.

Contexto: La minuta desconocida del ‘tarimazo’ de Petro con los capos más peligrosos de Medellín: se conoce quién dio la orden de subirlos al tablado

