Pico y placa en Medellín para este miércoles 22 de febrero

Este miércoles rigen las medidas de restricción a la movilidad en Medellín y el resto de los municipios que integran el Valle de Aburrá. Sin embargo, habrá más congestión de lo normal por el paro que adelanta el gremio taxista en contra de las aplicaciones.

Pese a este escenario, el pico y placa está activo desde las cinco de la mañana y se extenderá hasta las ocho de la noche. Esto aplica para carros particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos, por disposición de las diez administraciones locales.

La política de transporte incluye camperos, motocarros y cuatrimotos según el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos se emplea con el primer número de la placa, de la siguiente forma:

Este miércoles 22 de febrero para los dígitos uno y cuatro, mientras que el resto de la semana se ejecuta así: lunes (6 y 9), martes (5 y 7), jueves (8 y 0) y viernes (3 y 2). Esta distribución cambiará en el segundo semestre de 2023, tras un acuerdo metropolitano.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

A los conductores que sean sorprendidos infringiendo el pico y placa se les aplicará una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que se liquidan en Unidad de Valor Tributario (UVT) correspondientes a $ 523.000 y la inmovilización del vehículo.

Pero hay cambios. La variación está en los ejes viales donde se aplica la medida. Si bien desde un principio se les otorgó a los conductores algunos beneficios para esquivar las restricciones en las zonas periféricas del Área Metropolitana, desde el lunes 20 de febrero no tienen esa oportunidad.

Se tomó la decisión de endurecer el pico y placa en todas las calles urbanas que estaban exentas, debido a que se encontraban operando a su máxima capacidad y afectando, de acuerdo con las alcaldías, la movilidad y la prestación de servicio de transporte público.

No obstante, la mayoría de las carreteras ubicadas en los sectores rurales de las diez poblaciones no tiene restricciones, con el propósito de mantener las condiciones de tránsito y no afectar el comercio de los ciudadanos que viven en estas zonas.

Esta medida será pedagógica entre el 20 y 24 de febrero. Desde el lunes 27 del mismo mes se endurecerá la aplicación: los conductores que sean sorprendidos violando las nuevas decisiones serán multados con 523.000 pesos y el automotor será inmovilizado.

Si bien la administración de Medellín había planteado públicamente desde 2022 más transformaciones en esta estrategia para mejorar la calidad del aire y reducir el flujo de carros en el Valle de Aburrá, solo se aceptó la eliminación de las vías exentas.

Por ejemplo, los beneficios para vehículos de carga, pasajeros, transportes especiales, eléctricos, a gas y demás continuarán vigentes, contrario a la propuesta que tendría la intención de presentar el alcalde Daniel Quintero Calle ante el Área Metropolitana.

Los cambios

1) Medellín: sistema vial del río y avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas, avenida Las Palmas, La Iguaná, autopista sur, avenida regional, avenida occidental y calzada oriente-occidente.

2) Caldas: carrera 50 desde la calle 107 sur hasta la Y de primavera, carrera 45 (ruta nacional 60-la variante) en el área de jurisdicción de Caldas, y calle 134 sur entre las carreras 45 y 50.

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

3) La Estrella: carrera 50 (antigua vía a Caldas), carrera 48 (variante a Caldas) y la calle 100 sur entre las carreras 50 y 48.

4) Sabaneta: avenida regional sur, en su jurisdicción.

5) Envigado: sistema vial del río (regional); doble calzada Las Palmas, jurisdicción del municipio de Envigado; transversal de la montaña desde la vereda el Escobero hacia el oriente; Loma del Escobero, en el tramo comprendido desde la calle 36D sur n.° 22-200 (intersección de la transversal de la montaña con la loma del Escobero) hacia el oriente.

6) Bello: autopista Medellín-Bogotá, avenida regional y autopista norte desde la glorieta Niquía hasta límites con Copacabana.

7) Copacabana: autopista norte y autopista Medellín-Bogotá.

8) Girardota: autopista norte y vía antigua al Hatillo.

9) Barbosa: los empalmes con doble calzada Barbosa-Hatillo.

10) Itagüí: autopista sur.