Polémico grupo de estudiantes universitarios, salpicado por graves denuncias de abuso sexual y consumo de sustancias en Medellín

Comunicado a la comunidad universitaria



El liderazgo que ejercen nuestras y nuestros estudiantes es motivo de orgullo para la Institución. A través de sus iniciativas, su compromiso y su creatividad, contribuyen a fortalecer la vida universitaria y a proyectar el espíritu transformador de EAFIT. Aprendemos con ellos y de ellos. Y, como en todo proceso formativo, también atravesamos momentos que nos retan a crecer.



A lo largo de la historia de nuestros grupos estudiantiles, hemos vivido diversas situaciones que nos han invitado a desarrollar mejores capacidades para el liderazgo ético, colaborativo y responsable. Cada una de esas experiencias ha sido una oportunidad para fortalecer nuestra comunidad.



A propósito de esta tarea de formación en liderazgo, es necesario compartir las acciones pedagógicas que hemos emprendido con el grupo Tutores, a raíz de comportamientos reiterados que no se alinean con el Protocolo de Grupos Estudiantiles ni con los principios de integridad que orientan la vida universitaria. Durante los últimos meses, hemos habilitado espacios de conversación, formación, reflexión e intervención para promover la mejora continua y el aprendizaje conjunto.



Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, persisten prácticas que han deteriorado el clima de convivencia y afectado el propósito formativo de este grupo, que históricamente ha sido ejemplo de compromiso y liderazgo.



Por esta razón, y luego de un proceso riguroso de análisis, el Comité de Grupos Estudiantiles —compuesto por integrantes de la Vicerrectoría de Aprendizaje, Desarrollo Humano y Bienestar, Desarrollo Estudiantil y un representante de los estudiantes— tomó la decisión de revocar la junta directiva 2025 del grupo estudiantil Tutores, remitir el asunto al Comité Disciplinario, así como activar nuevas medidas que permitan examinar el funcionamiento del grupo y propiciar una transformación cultural que refuerce nuestros valores institucionales.



Este momento nos invita a elevar la conciencia sobre el papel de los grupos estudiantiles como verdaderos espacios de aprendizaje para el liderazgo: escenarios donde se asumen responsabilidades, se cometen errores y, sobre todo, se cultiva la posibilidad de crecer en comunidad. No son círculos cerrados ni colectivos autónomos, sino procesos formativos que deben estar alineados con los principios que orientan la vida universitaria.



Frente a algunas afirmaciones que han circulado recientemente en redes sociales, queremos aclarar que hasta la fecha no se han recibido denuncias formales de acoso en el área de Género, Diversidad e Inclusión. Las razones que han motivado las decisiones institucionales comunicadas aquí corresponden a comportamientos persistentes que contravienen las normas de convivencia y el Protocolo de Grupos Estudiantiles. Nuestra Universidad cuenta con rutas de atención para casos de violencia, discriminación o acoso, los cuales se aplican con la seriedad, el cuidado y el acompañamiento que exigen.



Si en el trascurso de los procesos institucionales y disciplinarios que siguen a continuación para los estudiantes involucrados se encuentran elementos adicionales que indiquen que se deben activar otros protocolos del Reglamento académico de los programas de pregrado y las rutas para casos de violencia, discriminación o acoso se actuará en correspondencia.



Reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de toda la comunidad, con la creación de entornos seguros y formativos, y con el fortalecimiento del liderazgo estudiantil desde una perspectiva ética, responsable y transformadora.



Las decisiones adoptadas están en conexión en nuestra esencia: una Universidad que educa en el liderazgo, forma en la práctica y actúa en coherencia con sus valores institucionales.