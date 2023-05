Presentador de Noticias Caracol fue atacado en una calle de Medellín: esto es lo que se sabe

Una nueva situación que deja ver la inseguridad que se vive en algunos sectores de la ciudad de Medellín la vivió Sebastián Palacio, presentador de Noticias Caracol, cuando se movilizaba en su vehículo por la Avenida Las Vegas.

De acuerdo con la denuncia del comunicador, la situación se presentó cuando un habitante en condición de calle cogió literalmente a patadas el carro, aprovechando la congestión y lentitud en el tráfico de la zona.

El comunicador fue víctima de la inseguridad de Medellín - Foto: Cortesía tomada de redes sociales

En diálogo con SEMANA, Sebastián relató “iba rumbo a mi casa en Envigado después de salir del noticiero; iba por la Avenida Las Vegas debajo del puente peatonal de la Universidad EAFIT; una zona donde nunca había visto población en condición de calle. La movilidad estaba reducida es decir avanzaba pero con trancón, entonces esta persona se metió a los carros. Yo frené en seco porque se metió corriendo y en ese momento el tipo que iba con unas bolsas y unas cajas agarró el carro a patadas y puños”.

El periodista destacó que por seguridad y teniendo en cuenta el posible estado de esta persona decidió no bajarse del vehículo y seguir de largo. “Si yo me bajo o bajo el vidrio pues no se qué pueda pasar. Uno qué le va a reclamar, entonces lo que hice fue aguantarme la situación”, contó a SEMANA.

Destacó que denuncias como estás se han hecho en sectores como La Regional a la altura de los puentes, en la calle Greiff y demás zonas de la ciudad. “Así está Medellín, sin control y nos dejan a los ciudadanos a la suerte”, escribió en una de sus redes sociales.

Inseguridad en Medellín - Foto: Getty Images / Margarita Shudro / EyeEm

Palacio le relató a SEMANA que cuando se registró esta situación de inseguridad, tomó rápidamente la decisión de continuar, y al mirar por el retrovisor pudo observar como esta persona siguió por el costado de los carros rayándolos.

“Cuando ya me bajo del carro a mirar vi como efectivamente una de las puertas traseras tiene rayones y un hundido. La situación gracias a Dios no pasó a mayores. Uno como periodista todo el tiempo escucha denuncias de ataques de habitantes de calle con piedra a la comunidad en varios sectores de Medellín, pero si bien es cierto que no los debemos rechazar sino buscar su resocialización; tampoco por estar en esta condición pueden hacer y deshacer con con todo el mundo”, afirmó.

Por último expresó que en las cámaras de seguridad de la zona se puede verificar lo que sucedió y la afectación a otros autos y que le llamó la atención que todo el mundo empezó a subir los vidrios y pero nadie dijo nada.

“Cuando sucedió no había fuerza pública en la zona y tampoco los llamé porque uno a quién va a reclamarle. Solo es hacer la reflexión para que nos cuidemos”, contó.

Este año se han cuadriplicado los robos a turistas extranjeros en Medellín

Desde el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín (Antioquia) denunciaron que los robos a turistas extranjeros se cuadriplicaron; pues en el mismo periodo durante el 2022 se reportaron 69 hurtos, mientras que en lo corrido de este año ya van más de 300 casos.

Según Carlos Calle, líder del Observatorio, esta situación se está presentando por falta de una política de turismo en Medellín, la cual respalde a los turistas extranjeros que visitan la capital de Antioquia.

En este mismo periodo en el 2022, iban 69 hurtos en Medellín a extranjeros; mientras que en lo corrido de este año van más de 300 - Foto: Denuncias Antioquia

“Nosotros como personería de Medellín ya hemos hecho el llamado de atención para que la política pública de turismo se radique, pues no hay doliente que respalde la seguridad de los turistas extranjeros”, señaló.

De acuerdo con las autoridades, las principales víctimas provienen de México. Este 2023 han denunciado 169 robos, lo que equivale al 56% de todos los casos reportados; y entre los elementos más hurtados hay joyas, relojes y dinero.