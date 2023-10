Prográmese: estos son los cortes de agua en Medellín entre el 17 y el 19 de octubre

Entre las 7:00 p.m. del miércoles 18 de octubre y las 5:00 a.m. del jueves 19 de octubre: incluye 15.349 usuarios de los sectores: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI en Medellín.