Se defiende falso duque español señalado de estafar en Medellín: “Fue un engaño y no tengo dinero”

El supuesto paisa que habría suplantado a la nobleza española para apoderarse de millones de pesos en Medellín dio la cara: respondió a las acusaciones, denunció amenazas y advirtió que el drama que lo señalan de protagonizar es falso.

Se trata de Alejandro Estrada Cardona. Su rostro se ha multiplicado ampliamente en las redes sociales por una estafa de película que habría protagonizado en la capital de Antioquia, de acuerdo con las alertas que reposan en la Fiscalía General de la Nación.

Al parecer, él se mostró como el heredero de un ducado español y convenció a un grupo de abogados para que defendieran sus intereses en Europa. Eso implicó la inversión de más de 1.300 millones de pesos de pesos que, de momento, se traducen en deudas.

El joven no desconoció estar involucrado en la novela que ha causado impresión en Colombia. Sí puso dinero para reclamar una herencia en el viejo continente e involucró a más personas con el propósito de agarrar la fortuna imaginaria que le dejó su abuelo.

Madrid, España (Getty) - Foto: Getty Images

Supuestamente, no tenía conocimiento de la sucesión y fueron sus defensores quienes le habrían revelado que podía reclamar algo en España. Antes de ese hallazgo, nunca había viajado allá y sospecha que solo lo unía con esa tierra la nacionalidad de su tatarabuelo.

No tenía nada más en ese país. Sin embargo, cree que todos los nacidos en este lado del mundo tienen una conexión con Europa: “Al menos el 80 por ciento de los colombianos, por más lejano que sea, tienen un tío que sea español”, dijo en conversación con Semana.

A pesar de este turbulento escenario, patrocinó la búsqueda del tesoro escondido en tribunales extranjeros, mientras que sus abogados comentaron que fueron engañados por Estrada Cardona para alcanzar un título de la nobleza que le daría muchísimo dinero.

Pues bien, alcanzar el cheque que le habría dejado a su abuelo -que tampoco guardaba relación con esa zona del planeta- implicaba gastar plata en viajes, viáticos y procesos legales que habría costeado con préstamos en entidades bancarias y amigos cercanos.

Colombianos que viajaron a España a atestiguar el ducado del paisa. - Foto: Cortesía: API.

No sabe cuánto dinero le sumó a la expedición que no le puso un centavo en el bolsillo y lo hundió en la pobreza: “Yo solo sé que le debo 370 millones de pesos a amigos cercanos y no tengo idea de cuánto tengo pendiente por pagar en los bancos por ser pendejo”.

El problema es que las personas cercanas que le prestaron el dinero lo acusan de una supuesta estafa porque no se los ha devuelto. Él confía que los pendientes solo los tiene con tres sujetos, pero los denunciantes dan cuenta de 18 que le transfirieron millones.

Ellos entraron en la historia cuando un presunto tribunal europeo le dijo al protagonista que tenían la obligación de presentar a un grupo de testigos que dieran fe de la vida que llevaba en Colombia para poderle entregar la herencia que le habría dejado el abuelo.

Eso implicó trasladados de ocho conocidos a Madrid. Cada uno gastó 30 millones de pesos y él se comprometió a cancelar los viáticos. El dinero no ha aparecido y Estrada Cardona tiene problemas para cumplirles con la palabra: “Yo fui engañado por mis abogados”.

Colombianos en Madrid, tramitando el ducado de un paisa. - Foto: Cortesía: API.

Entre tantas cosas, explicó que no tiene plata y, cuando se estaba tratando de levantar de la crisis económica, estalló el escándalo en los medios de comunicación y salió del puesto de empleo que había conseguido. Además, ha recibido cientos de amenazas en las redes.

En conclusión, “soy una víctima de todo esto por inocente, yo era un pelado cuando ocurrió todo esto, me dejé convencer” y pidió sacar a su mamá de toda la novela. Mientras tanto, sus abogados reafirmaron que tienen material probatorio para tumbar esta tesis.