Seis estaciones del metro de Medellín están cerradas por grave incidente en línea principal

En la mañana de este lunes, la actividad en el metro de Medellín se vio frenada por una situación ajena al sistema, lo cual ha generado una afectación en la movilidad de los medellinenses y enluta a la capital antioqueña.

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Según el reporte de la entidad, la afectación ocurrió en la línea A, que conecta a Niquía con Poblado, alrededor de las 9:00 a. m.

A partir del incidente, la empresa encargada determinó el cierre de 6 estaciones:

Aguacatala

Ayurá

Envigado

Itagüí

Sabaneta

La Estrella

Con ello, se le recomienda a la ciudadanía reprogramar sus actividades o buscar medios alternos, con el fin de llegar a sus destinos y no ver afectada su rutina.

El hecho, presuntamente respondería a una persona que se lanzó a las vías del tren con la intención de quitarse la vida, precisamente en la línea afectada. Por esta razón, la cuenta oficial del metro de Medellín hizo una recomendación para la ciudadanía, para buscar asesoría en temas de salud mental a través de los canales telefónicos que ofrecen los distintos municipios del área metropolitana de Medellín.

Adicionalmente, recomendaron que, “por respeto y empatía, abstente de divulgar imágenes de esta situación que es un tema de salud pública”.

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En Medellín, la operación del sistema metro depende de condiciones estrictas de seguridad que obligan a detener el servicio ante cualquier incidente en la vía férrea. Estos eventos, aunque no son frecuentes, generan impactos inmediatos en la movilidad de miles de usuarios que dependen del sistema para sus desplazamientos diarios.

El protocolo es claro. Cuando se reporta una “persona en la vía”, el sistema suspende total o parcialmente su operación mientras se activan procedimientos de atención, verificación y seguridad. Este término es el que utiliza oficialmente la empresa para referirse a este tipo de situaciones, sin detallar públicamente las circunstancias específicas.

Metro de Medellín. Imagen de referencia. Foto: Cortesía: Metro de Medellín.

¿Qué hacer si observa que alguien se cayó a las vías del metro?